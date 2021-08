Slik svarer styrelederen om Brann-skandalen

Birger Grevstad jr. er fornøyd med at politiet har tatt initiativ til å etterforske mulig overgrep i Brann.

Styreleder Birger Grevstad jr. sier han tar saken meget alvorlig.

13. aug. 2021 19:41 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi er fornøyde med at politiet etterforsker selv om det er ansatte i Brann som kan ha overtrådt grenser, sier Birger Grevstad jr., styreleder i Brann.

Fredag ble det klart at politiet på eget initiativ ønsker å etterforske et mulig seksuelt overgrep i Brann. Natt til tirsdag festet 12 av klubbens spillere på Brann Stadion sammen med syv utenforstående kvinner.

Torsdag ville klubben legge saken bak seg etter at BT hadde avslørt at det var drikking, røyking og sex på festen. Ingen spillere skulle utestenges.

Men fredag offentliggjorde politiet at de vil etterforske om det har skjedd et overgrep.

– Administrasjonen og styret tar denne saken meget alvorlig. Her skal ingenting stikkes under teppet, sier Grevstad.

Fredag kveld skriver Brann i en pressemelding at klubben jobber med saken og vil komme tilbake så snart som mulig:

«Vi er klar over at det er stor interesse rundt saken, men vi har de siste timene fått ny informasjon som vi må behandle.»

Fredag var Vibeke Johannesen på politihuset i Bergen.

Langt styremøte

Fredag ettermiddag har Brann-styret hatt møte i flere timer. Grevstad synes det er synd for hele Bergen og alle supporterne at klubben har kommet i en slik situasjon, og mener det nå er viktig å prøve å gjenreise tilliten til klubben.

Han forteller at styret nå er «hands on» på saken.

– Styret er veldig på nå og vi har jobbet med det i flere timer i dag sammen med administrasjonen og avdeling sport. Vi har fått fullstendig rapport og vet hva som skjer. Nå er vi med og tar avgjørelsene sammen med administrasjonen og sport om hvordan vi skal løse dette, sier Grevstad.

Styrelederen fikk tidligere denne uken høre om det han kaller for rykter om overgrep eller upassende seksuell oppførsel. Dette fikk han fra en chatside på internett.

– Nå har jeg tatt det opp i sin fulle bredde i styret. Administrasjonen har håndtert saken frem til det ble en så alvorlig sak som nå, men nå trer vi til for fullt, sier Grevstad.

Vibeke Johannesen og Jimmi Nagel Jacobsen mente torsdag at Brann-spillerne langt på vei hadde fått straff nok, med tanke på all oppmerksomheten saken hadde fått.

Ville legge saken død

Torsdag ga både daglig leder Vibeke Johannesen og sportslig leder Jimmi Nagel Jacobsen uttrykk for at dette var sak klubben ønsket å legge bak seg. Ingen spillere skulle utestenges og fokus skulle rettes mot kampen mot Sandefjord søndag.

– De har brutt interne regler, de har beklaget og forstått alvoret, og nå er det en sak vi går videre fra, sa Johannesen om det spillerne hadde gjort.

Morgenen etter ble det altså klart at politiet hadde opprettet etterforskning.

Grevstad svarer slik på spørsmål om det som ble kommunisert fra Johannesen og Jacobsen.

– Jeg vil ikke uttale meg om det nå, det tar vi senere. Vi visste ikke det vi vet nå at det ble en politisak.

– Hva gjør styret nå?

– Styret har gått gjennom saken fra A til Å, så skal vi ha møter gjennom helgen. Vi skal ta vare på de som skal tas vare på.

Vil jobbe for merkevaren

– Får dette konsekvenser for ansatte i Brann?

– Det har ikke vi snakket om nå, så det er ikke tema, vi må konsentrere oss om det som er viktigst nå. Dette må vi ta suksessivt, sier Grevstad

Styrelederen vil nå jobbe for at merkevaren Brann ikke blir for skadelidende.

– En del av styrets jobb er å være med og synliggjøre feilene som er blitt gjort, sier Grevstad

– Hva tenker du om måten Brann har håndtert saken på?

– Det tar vi i styret. Nå må vi håndtere saken til det beste for eventuelle skadelidende og resten av troppen slik at de kan konsentrere seg om kamp søndag.