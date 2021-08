Branns styreleder om politisaken: – Trist

Politiet etterforsker nå mulig overgrep på Brann Stadion.

Brann-styreleder Birger Grevstad jr. og daglig leder Vibeke Johannesen i forbindelse med sparkingen av trener Kåre Ingebrigtsen tidligere i sommer.

10 minutter siden

– Jeg synes det er en trist sak for SK Brann at dette har endt med politietterforskning, sier Birger Grevstad jr., styreleder i Brann.

Fredag ble det klart at politiet på eget initiativ har bestemt seg for å etterforske hendelsene på Brann Stadion natt til tirsdag. Bakgrunnen for dette er at politiet har mottatt opplysninger om et mulig seksuelt overgrep på det mye omtalte nachspielet.

Utover natten pågikk det en fest der tolv Brann-spillere og syv utenforstående kvinner deltok. Det var røyking, drikking og sex.

Torsdag sa Branns daglige leder følgende, etter å ha gjort det kjent at ingen spillere blir straffet med utestengelse etter festen.

– De har brutt interne regler, de har beklaget og forstått alvoret, og nå er det en sak vi går videre fra, sa Vibeke Johannesen, daglig leder i Brann.

Festen på Stadion skjedde natt til tirsdag denne uken.

– Det kan jeg ikke svare på

Styrelederen svarer nå slik på spørsmål om hvorfor Brann torsdag ønsket å gå videre fra saken, når fredagen tydelig har vist at det var mer å finne ut av.

– Det kan jeg ikke svare på nå. Det skal jeg komme tilbake til. Det må dere spørre Vibeke om, sier Grevstad.

Styrelederen sier han vil kommentere saken ytterligere når han har fått mer informasjon.

BT har prøvd å få en kommentar fra Vibeke Johannesen fredag. Hun har vist til medietalsmann Thomas Brakstad.

– På nåværende tidspunkt kan vi ikke kommentere innholdet i pressemeldingen fra politiet, sier Brakstad. Han forteller videre at Johannesen vil uttale seg på et senere tidspunkt når Brann har bedre oversikt over situasjonen.

– Først skal vi samarbeide med politiet, sier Brakstad.

Sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen forlot Brann Stadion tidlig fredag ettermiddag.

Dette sa sportssjefen

Sportslig leder Jimmi Nagel Jacobsen har ikke besvart BTs henvendelse i saken. Torsdag kommenterte han reaksjonene på festen, som nå har endt med politietterforskning, på denne måten:

– Jeg synes egentlig de har fått en ganske stor straff, sa Jacobsen om spillerne.

Han pekte på at spillerne onsdag stilte opp for medier og svarte på spørsmål om festen.

– Hvis det var deg eller meg som hadde gjort det, ville vi formodentlig ikke vært over alle forsidene og stått og forklart oss om dumheter og feil. Så vi synes straffen de har fått har vært ganske hard, sier Jacobsen.

Tidligere har Brann i harde ordelag kritisert at spillerne i det hele tatt hadde fest.