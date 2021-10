Har motbevist tvilerne

Spesielt én faktor gjorde at mange tvilte på at Bodø/Glimt kunne forsvare fjorårets seriegull. Seier mot Molde onsdag vil være et viktig steg på veien mot å gjøre nettopp det.

Erik Botheim (t.v.) og Ola Solbakken har hatt store sko å fylle i år.

27. okt. 2021 07:00 Sist oppdatert nå nettopp

Patrick Berg og Ulrik Saltnes grep hvert sitt håndtak på eliteseriepokalen. Så løftet Bodø/Glimts to kapteiner trofeet til værs. Fyrverkeriet spraket i desemberluften. Spillerne feiret, og de 600 tilskuerne som hadde fått komme til Aspmyra, jublet. Glimt var 2020s seriemestere.

Men bak jubelen ulmet det. Før årets sesongstart hersket det uro blant eliteseriefans og eksperter. De var usikre på om Glimt hadde en ny gullsesong i seg.