Reagerer på Haaland-innlegg til 12,5 mill. følgere

I en story på Instagram la Erling Braut Haaland (21) ut at han hadde på seg klær fra selskapet No Choice. Eksperter på konspirasjonsteorier mener han må være sitt ansvar bevisst.

PROFIL: Erling Braut Haaland har fått en stor stjerne både i Norge og resten av fotballverdenen. Han har hele 12,5 millioner følgere på Instagram.

27. okt. 2021 19:27 Sist oppdatert 7 minutter siden

Selskapet No Choice skriver på sin Instagram-profil at klærne deres skal beskytte mot elektromagnetisk stråling og 5G.

Med teksten «Protected» – altså «beskyttet» – delte Haaland en Instagram-story med klærne til selskapet, i tillegg til brillene til Ra Optics, for sine 12,5 millioner følgere.

– Det er ingen grunn til å beskytte seg med klær. Det er ikke dokumentert at det gir noen helseeffekt. Det er vel ikke ulovlig å selge slike produkter, men villedende markedsføring er ikke lov og det blir jo bortkastede penger å kjøpe noe som ikke virker, sier fagdirektør i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Tone-Mette Sjømoen.

Brillene til Ra Optics skal øke søvnkvaliteten ved å beskytte mot blått lys fra skjermen på mobilen, PCen og liknende. Dette er et annet selskap enn No Choice.

Ifølge Faktisk.no finnes det ingen anerkjent forskning som støtter at 5G eller tidligere generasjoner mobilnett er farlig, hverken for mennesker eller dyr. VG har vært i dialog med Helsedirektoratet som opplyser det samme.

– Til dags dato, og etter mye gjennomført forskning, har ingen negativ helseeffekt kunnet bli årssakssammenhengende knyttet opp til eksponering for trådløs teknologi, skriver World Health Organization (WHO) på sine sider.

– Nivået man blir utsatt for i samfunnet er så lavt at det ikke fører til noen skade. Det som eksponerer oss mest er når man prater i sin egen mobiltelefon. Ønsker du å redusere eksponeringen din kan du sørge for å ha god dekning på mobiltelefonen eller bruke handsfreeutstyr, men heller ikke det skal være nødvendig, sier Sjømoen.

– Hvorfor er enkelte skeptiske til 5G?

– Når man innfører nye teknologier så ser vi at det kan finnes en skepsis. Det var sånn da det ble innført 3G og 4G, og for noen tiår siden var det også skepsis mot høyspentlinjer. Teknologien rundt 5G er jo ny, men frekvensen på radiosignalene som det bruker har blitt brukt tidligere også, sier hun.

Fakta Hva er 5G? 5G er neste generasjon mobilnett. Generasjonsbegrepet brukes for å beskrive utviklingen i mobilkommunikasjon. NMT-nettet som ble tatt i bruk på begynnelsen av 1980-tallet, var første generasjon. Det har gått rundt ti år mellom hver ny generasjon mobilnett. I dag bruker vi 4G-nett. Kilde: Faktisk.no Vis mer

Asbjørn Dyrendal er professor på NTNU og har de siste årene jobbet mye med konspirasjonskultur.

– Generelt er det jo problematisk når folk med potensielt stor innflytelse bidrar til å spre misvisende forestillinger om sykdom og helbredelse, sier han.

– Både konspirasjonsteoriene og det mer rent pseudo-«medisinske» som antydes i det du sender meg er alle kjent stoff både med referanse til COVID-19 og til de separate felt de hver for seg henviser til. Det er tydelige referanser til alternativ «vitenskap», livsstil og åndelighet i flere av tekstene, og sammenhengen med de konspiratoriske idéene vi ser både eksplisitt og implisert er nokså vanlig.

VG har konfrontert Borussia Dortmund, Haalands klubb, med kritikken. De har ikke besvart VGs henvendelser.

Braut Haalands far, Alfie Haaland, skriver følgende i en melding til VG:

«VGs journalist blander inn mange ting som Erling ikke kjenner seg igjen i. Erling har blant annet brukt slike briller i mange år og mener de gjør en forskjell. Har ingen behov for å utdype det mer gjennom VG, men anbefaler heller journalisten å prøve dem og gjøre seg opp en mening selv».

«Når det gjelder No Choice liker han noen av produktene de har, det betyr ikke at han går god for alt de gjør eller mener, noe som journalisten her prøver på. Utover det har han ingen utfyllende kommentar til VG, utenom at han kan opplyse om at det ikke er noen avtale med hverken No Choice eller RA Optics», avslutter Alfie Haaland.

VG har gjennom Instagram fått kontakt med No Choice.

– Det er flere tusen fagfellevurderte studier som viser negative helseeffekter av elektromagnetisk stråling, hevder en talsperson for selskapet, og viser til en studie som viste at stråling førte til svulstdannelse hos rotter.

Den nevnte studien, fra US National Toxicology Program (NTP), kom ut i 2018. Forsker i NTP, John Bucher, fortalte i forbindelsen med publiseringen av undersøkelsen at strålingen rottene ble utsatt for, ikke kan sammenlignes direkte med hva mennesker opplever når de bruker mobiltelefoner.

– I våre studier, mottok rotter og mus radiofrekvent stråling over hele kroppen. Til sammenligning, blir folk i hovedsak eksponert på et spesifikt, mindre område når de holder telefonen. I tillegg var eksponeringsnivåene og eksponeringstiden i våre studier langt større enn hva folk opplever, sa Bucher.

Studien så på 2G og 3G-signaler, og har ikke studert effekten av 5G-signaler.

– 5G er en teknologi som er på vei opp og som enda ikke har blitt definert. Fra hva vi foreløpig forstår, vil det trolig skille seg dramatisk fra det vi har studert, sa Bucher i 2018.

– Det har ikke vært en eneste sikkerhetsundersøkelse som har blitt publisert på 5G. Men vi har betraktelig med bevis på skadelige virkninger av 2G og 3G, en ti år gammel teknologi. Lite studier har blitt gjort på 4G siden myndighetene har nølt med å finansiere forskningen på det. 5G er mye sterkere enn alle dem, hevder talspersonen for No Choice.

Forfatter og frilanser John Færseth har skrevet en bok og flere artikler om konspirasjonsteoretiske miljøer i Norge og andre land.

Han er sterkt kritisk til selskapet, og det de fremmer på sosiale medier. Selskapet sammenligner på Facebook blant annet 5G-teknologien og selskapene bak med tobakkselskaper som selger sigaretter, vel vitende om helseeffektene det har.

– Det er jo veldig, veldig skummelt at han bidrar til «pushe» det her. Én ting er at dette er sprøyt og uvitenskapelig, men det er helt klart et element av konspirasjonsteorier når de mener at det er noen som aktivt prøver å skade oss. Begge deler er alvorlig, men det siste er klart det mest alvorlige.

Han poengterer at kjente personer med stor følgerskare kan bidra til å gi legitimitet til konspirasjonsteorier.

– Dette er alvorlig fordi han er et forbilde for mange, mener Færseth.