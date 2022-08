Ny serie gir innblikk i Martin Ødegaards personlighet

Martin Ødegaard er med i Amazon Primes nye satsing. – Han snakker ikke hele tiden. Det er bra, sier lagkameraten Cédric Soares til Aftenposten.

Her takker Martin Ødegaard fansen etter 2021/22-sesongen, der Arsenal hadde et kamerateam på slep.

Martin Ødegaard har vært én av Norges største fotballstjerner siden han slo gjennom for Strømsgodset i 2014. Nå blir han også TV-stjerne.

Ødegaard er nemlig med i «All or Nothing: Arsenal», som kommer ut på Amazon Prime torsdag. Et kamerateam fulgte Premier League-klubben gjennom hele forrige sesong.