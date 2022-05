Rekdals dom etter nedturen: – Vi er blitt advart

DRAMMEN (VG) Etter fem kamper som Rosenborg-trener i Eliteserien står Kjetil Rekdal med bare én seier og fire scorede mål.

TØFF START: Kjetil Rekdal står med n seier, tre uavgjort og ett tap etter sesongens fem første kamper. Her avbildet fra treningskampen mellom Kristiansund og Rosenborg på Kristiansund Stadion i februar.

– Det jeg har vært fornøyd med er at vi har hatt en bra struktur og skikkelig innsats. Det er en god energi i laget. Men man må gjenskape det hver eneste uke, og det klarte vi ikke nå. Det var bånn, sier Rekdal skuffet etter at han gikk på sitt første tap som Rosenborg-trener søndag kveld.

Trønderne ble utspilt og ydmyket av Strømsgodset i førsteomgang, og lå under 0–3 ved pause på Marienlyst.

Rosenborg står med 4–6 i målforskjell og slapp inn like mange mål på én omgang som på de fire første serierundene.

– Av og til en lære av å tape

– Hva tenker du om seks poeng av 15 mulige etter fem kamper?

– Det er for lite. Det er sikkert to-tre-fire poeng for lite. Men det er av og til man lærer av å tape også, dessverre. Vi må bruke dette til å få en del ting på plass, sånn at vi møter opp til kamp med aggresjon, riktig innstilling og riktig vilje, sier RBK-treneren.

– Hvor mye har dere forbedret dere siden du tok over?

– Det er det vanskelig å svare på. Men hvis du tenker på de fire første seriekampene, er det en halvtime i Sarpsborg og annenomgangen mot Odd som har vært svak. Resten har vært bra, konkluderer Rekdal og utdyper:

– Da har vi hatt bra tenning, bra energi og bra struktur i laget, og så har det vært små nyanser som kunne vært bedre offensivt og defensivt. I dag fikk vi en lærepenge av intensitet, og det har vi liksom ikke manglet. Men i dag hadde vi ikke intensitet, aggresjon og struktur, og det er litt rart å se på.

Neste steg på veien er hjemmekamp mot Sandefjord 16. mai. Et Sandefjord-lag som tidvis har overrasket og imponert med resultater som 5–0-seier borte mot Strømsgodset og 3–1 borte mot Haugesund.

– Hva skal gjøres frem mot Sandefjord?

– Nå må vi være klare til kamp, svarer Rekdal kontant.

– Hvordan skal dere gjøre det?

– Nå er det en treningsuke imellom. Vi må løse denne floken, for vi var på hælene første halvtimen i Sarpsborg også, og slapp unna et baklengsmål etter 30 sekunder der også. Så vi har blitt advart.

Rosenborg fikk en god start på sesongen da de åpnet med uavgjort borte mot regjerende seriemester Bodø/Glimt og seier hjemme mot Odd. Videre spilte de uavgjort borte mot Sarpsborg 08 og hjemme mot Molde, før søndagens forsmedelige 0–3-tap borte mot Strømsgodset.

– Laget ditt var veldig stabilt i HamKam, mens det har vært mer varierende prestasjoner i Rosenborg. Hva er forskjellen på disse to lagene?

– Det er vel litt med at det kanskje tar litt lengre tid enn to måneder å få inn den stabiliteten, muligens. For det var ikke sånn at alt var fantastisk med HamKam til å begynne med heller, men det ble stadig bedre og stadig tryggere, sier Rekdal og fortsetter:

– Det er jo den veien vi må gå her også. At du får inn automatikken som sitter fast, og at laget henger sammen. Vi må unngå å bli scoret på i dårlige perioder og vi må score når vi har muligheten. I dag kunne vi sikkert spilt et døgn til uten å score.