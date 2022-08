Her ødelegger Kristiansund LSK-festen: – Vi blir vår egen fiende

LILLESTRØM (VG) (LSK – Kristiansund 1–1) Åråsen var klar for fest. Men scoringshelten Thomas Lehne Olsen gjorde et målløst comeback og Kristiansund ødela seieren.

UTLIGNET: Max Williamsen jubler med Sander Kartum for utligningen. Lillestrøms Magnus Knudsen (14) og Kasper Kairinen depper etter to feil.

28. aug. 2022 19:55 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

På overtid satte LSK-spissen ballen i mål, men dommer Sivert Øksnes Amland og hans assistent annullerte Lehne Olsen-målet til heftige protester fra hjemmelaget. Pål André Helland sto i offside-posisjonen påvirket høyst sannsynlig situasjonen foran KBK-keeper Sean McDermott.

– Det er vanskelig å se. Han ødela ikke mye for keeperen, sier sier Thomas Lehne Olsen til Discovery.

Max Williamsens utligning kostet dermed Lillestrøm to verdifulle poeng i toppkampen. Foran lokaloppgjøret mot formsterke Vålerenga i Oslo er gapet opp til serieleder Molde økt til syv poeng. LSK klarte ikke å utnytte det sjansemessige overtaket.

– Vi hadde håpt at vi kunne styrt bedre her hjemme, sier Geir Bakke til Discovery og irriterte seg over balltap.

– Vi blir vår egen fiende, slår LSK-treneren fast.

LSK-kaptein Gjermund Åsen og kalte kampen «ikke LSK-nivå» og mener at LSK ikke «desperate nok» etter å vinne.

Bunnlaget reddet seg unna sesongens åttende tap. Men det spørs om uavgjort mot medaljekandidaten er nok. Med 11 kamper igjen ligger Kristiansund 12 poeng bak kvalikplassen og trenger seire. Bare HamKam er slått så langt, mens Christian Michelsens menn har tapt syv kamper med ett mål, fem med to og to med tre mål i den sure motvinden denne sesongen.

– Det er egentlig ikke nok med ett poeng, sier KBK-kaptein Dan Peter Ulvestad.

Lillestrøm uten midtbanemotoren Ifeanyi Mathews spilte ingen perfekt 1. omgang, men hadde nok sjanser til pauseledelse.

Og den kom. Lillestrøms 18. dødballmål denne sesongen – av 36 totalt – var høydepunktet de første 45.

Holmbert Fridjonsson kom bakfra i feltet på en perfekt corner fra Ylldren Ibrahimaj. KBK-forsvaret hang ikke med. Den 195 cm høye islendingen steg himmelhøyt og banket inn LSKs 18. dødballmål for sesongen med pannebrasken. En centimeter høyere Amidou Diop ble slått soleklart av LSK-spissen.

KBK-trener Christian Michelsen savnet kroppskontakt da han kommenterte situasjonen i pausen.

1–0: Holmbert Fridjonsson slår hele Kristiansund-forsvaret i luften og sender Lillestrøm i ledelsen.

Fridjonsson sendte en aldri så liten hilsen til LSK-benken. Der satt spisshelt, Lehne Olsen, som er tilbake fra sitt arabiske eventyr etter 26 mål 29 seriekamper i fjor.

Lillestrøm ledet fortjent nok. Men Kristiansund var med. Særlig på kontringer. Men fem cornere ga ikke KBK noe.

– So far so good, sa Holmbert Fridjonsson til Discovery i pausen.

Mens bortelagets kaptein, Dan Peter Ulvestad, etterlyste mot til å ta tak i ballen og spillet.

– Lillestrøm er hakket bedre, erkjente han.

Men utligningen kom.

Vanligvis så aggressive LSK satte ny årsverste i passivitet etter en feilpasningen fra Magnus Knudsen. Snorre Strand Nilsen fikk nesten upresset slå inn fra venstre. Inne i feltet så Kasper Kairinen antagelig for mye på ballen.

Max Williamsen stakk uhindret forbi finnen og plasserte ballen via tverrliggeren og inn.

– Sterkt å ta et poeng her, sier 19-åringen som senere måtte gå ut med kneproblemer.

1–1 rett foran øynene på mer eller mindre sjokkerte Kanarifans.

De fikk opp humøret igjen 25 minutter før slutt. Thomas Lehne Olsen gjorde comeback i gult og svart.

Spissen var nær ved å bli matchhelt på en corner ti minutter før slutt. Men Sean McDermott fikk opp en keeperarm.

Lehne Olsen fant umiddelbart posisjonene. I siste ordinære spilleminutt fikk han en ny sjanse. Men headingen gikk rett på den solide KBK-keeperen.

Så kom overtidsmålet og offside-avblåsningen.