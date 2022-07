Innbytter Udahl satte fyr på Vålerenga: – Gidder ikke lage noe «baluba»

VALLE (VG) (Vålerenga – Kristiansund 3–0) Vålerenga-spissen Henrik Udahl (25) ble vraket for annen kamp på rad for tenåringen Seedy Jatta, men utrettet mer det første minuttet enn de 22 øvrige spillerne greide på hele 1. omgang.

10. juli 2022 19:51 Sist oppdatert nå nettopp

Vålerenga-spissen sklitaklet så det smalt bare fire sekunder etter Kristiansunds avspark, og under minuttet senere stjal han ballen fra en søvnig Kristiansund-keeper Serigne Mor Mbaye og trillet enkelt inn 1–0 i nettet.

Den følelsen hadde Intility Arena lengtet etter gjennom hele 1. omgang. Det var noe forknytt over hele greia, ikke uvanlig når to bunnlag møtes, og der Vålerenga brukte tid på å komme i gang og finne ut av Kristiansunds nykomponerte trebacksrekke (3–5–2).

Men det var altså før Udahls inntreden. Ti minutter før full tid fordoblet han eget scoringstall – både for dagen og for sesongen – ved å utnytte returen Mbaye ga på Odin Thiago Holms langskudd.

– Det er mange som har sett litt i bakken den siste tiden. Da betyr det mye endelig å få seieren og et solid resultat. Det er ikke gitt i situasjonen vi har vært i, sier Henrik Udahl til VG.

Innimellom hans to fulltreffere hadde også Amor Layouni meldt seg på. Etter en dødball etter 54 minutter falt ballen ned til Petter Strand bak i 16-meteren. Bergenserens harde innlegg ble styrt flatt videre i mål av Layouni – også svensktunisierens første seriemål i år og hans første siden slutten av august i fjor.

Amor Layouni og Tobias Christensen feirer etter Vålerengas andre scoring.

– Henrik har vært mer og mer markant på trening og begynt å score en del mål. Så det var riktig å sette ham inn ved pause, mener trener Dag-Eilev Fagermo, som likevel foretrakk Seedy Jatta fra start i spissrollen fra annen kamp på rad.

Jatta har vært mer på vingen enn i midten for Vålerenga tidligere, men planen er at 19-åringen skal bli spiss. Det trengs folk på den plassen i VIF-troppen etter at det opprinnelige førstevalget Vidar Örn Kjartansson ble enige om å terminere kontrakten for noen dager siden.

– Forteller det litt om hvor Udahl står i tillit hos deg når han ikke starter denne kampen?

– Nei, for så vidt ikke. Det er blitt jevnt mellom de to. De har ulike forutsetninger; Seedy er rask, de må forholde seg til en som truer dem, binder opp og stresser dem. Der er han bedre. Henrik er mye mer målscorer. Det han gjør på første målet, er noe av det som har vært svakheten hans. I dag jobber han fantastisk bra, svarer Fagermo.

Udahl er klar på at han også ønsker å jobbe videre på Oslo Øst. Vålerenga har heller ikke mottatt noen bud på 25-åringen fra Østfold.

– Jeg har alltid hatt lyst å oppnå noe her. Jeg vil være her og bevise for Joacim (Jonsson, sportssjef) at han ikke trenger hente ny spiss. Det er jo naturlig. Vi har mistet Vidar (Kjartansson). Også er det opp til oss som er her å vise at de ikke trenger å hente fra øverste hylle, melder 2020-toppscoreren i Obosligaen.

Akkurat det ønsket får neppe Udahl oppfylt:

– Vi jobber med å forsterke sentrallinjen, opplyser Fagermo, samtidig som han påpeker at det blir vanskelig å sette Udahl ut av laget etter søndagens prestasjon.

Tidligere på søndag ladet Udahl opp med skuddtrening med sin småskadede lagkamerat Henrik Bjørdal for å vise seg fra sin beste side.

– Jeg står for å være en god lagkamerat og backe så mye jeg kan. Det er sånn jeg prøver å svare på det (med skuddtrening). Jeg vet godt at Jatta har kvaliteter jeg ikke har. Jeg vil jo alltid spille, men gidder ikke lage noe «baluba» av den grunn, sier Udahl.

Fra benken så han lagkameratene stort sett få cornere da de skulle hatt mål i 1. omgang: Osame Sahraoui bommet på ballen da han burde nikket inn ledelsen, mens Amor Layouni bare traff Mbaye på sine forsøk.

Samme Mbaye var i overkant gavmild da Udahl fikset 1–0-ledelsen rett etter pause, og da sank bunnlaget Kristiansund sammen etter en okay 1. omgang. De blir stående på lutfattige ett poeng etter 0–3 på Intility.

– Det kan ikke være en evig opptur det vi driver med. Vi kan snakke om skader og uflyt, men summa summarum er at vi har ett poeng etter 11 kamper og det er ikke godt nok, sier Kristiansund-trener Christian Michelsen til VG.

– Vurderer du å trekke deg?

– Nei. Jeg er ingen feiging, svarer Michelsen, som har ledet Kristiansund i de samtlige seks sesongene de har vært i Eliteserien.