Dømmer tiden etter Solskjær i Manchester United som en stor skuffelse

MANCHESTER (VG) Ralf Rangnick skulle løfte Manchester United etter Ole Gunnar Solskjærs nedtur-høst. I stedet mener flere klubben i beste fall har stått «på stedet hvil» siden.

FØR OG ETTER: Ole Gunnar Solskjær (t.v) måtte gå grunnet svake resultater. Ralf Rangnick har hatt kort tid til å påvirke, og fikk ikke gjøre noe på overgangsmarkedet i vinter. Men får stadig mer kritikk for tiden etterpå.

– Det har vel i grunn vært ganske stusselig, sier The Athletics Manchester United-journalist Laurie Whitwell til VG, på spørsmål om å summere opp tiden etter Ole Gunnar Solskjær fikk sparken 21. november i fjor.

Tyske Ralf Rangnick fikk oppgaven med å ta over Manchester United på midlertidig basis den gangen.

Håpet var at den nedadgående trenden i spill og resultater under nordmannen på høsten skulle snus, mens Rangnick skulle lære klubben å kjenne - og senere fungere som en konsulent for en ny trener. Det er nå avgjort at nederlenderen Erik Ten Hag tar over fra sommeren av.

Utgangspunktet er likevel ikke lett for sistnevnte. Manchester United har havnet utenfor topp 4 plassering som gir Champions League-plass neste år. Og når Ralf Rangnick den siste tiden har hatt utsagn som at klubben trenger en oppvask og kanskje så mye som ti nye spillere i sommerens overgangsvindu, vil hyllen de kan hente spillere fra påvirkes av plasseringen i ligaen – og hvilken europeisk turnering de skal spille i neste år.

Solskjær ledet laget i 17 kamper denne sesongen. Han vant syv kamper og tok i snitt 1,41 poeng per kamp.

Rangnick har stått for beskjedne ti seire på sine 26 kamper. Han har sørget for en i beste fall marginal bedring i poengsnitt med 1,50 poeng per kamp.

Derfor mener Laurie Whitwell hos The Athletic at det er på tide å spørre seg om Rangnick-ansettelsen egentlig har vært et nytt feilskjær for klubben – som helt siden legenden Sir Alex Ferguson ga seg i 2013 har hatt mange humper på veien tilbake til toppen.

– Det har vært skuffende fordi han hadde et rykte på seg for å ha en klar måte å spille på, som Manchester United har savnet i ti år. I stedet for en klar gjenkjennbar endring i spillesystemet så har det sett mer ut som et vilkårlig laguttak hver runde basert på hensyn til motstanderen, sier Whitwell.

Presset rundt Ole Gunnar Solskjær mot slutten av hans periode som manager i klubben var voldsomt, og ekspertene var enstemmige i at eneste utvei var å sparke nordmannen. Whitwell sier at det «i hvert fall ikke har vært noen 1–4-tap som mot Watford» når han skal trekke frem Rangnicks enkeltkamper.

Manchester United-sjefen valgte nærmest umiddelbart å gå hardt ut i pressen med dine meninger om hvordan klubben var styrt etter at han selv ble ansatt. Han har nådd gjennom i media med sine «taler», men får stadig mer kritikk rundt egen posisjon.

– Hvordan Ralf Rangnick ble valgt ut til å være manager for dette laget, vet jeg ikke. Det å få inn en skikkelig trener blir avgjørende, har tidligere Manchester United-spiller og nå ekspert Paul Scholes uttalt under BT Sports sending.

Rangnick selv har svart i TV-intervjuer at han så bedring i begynnelsen av sin ferd, men er skuffet over de siste ukenes resultater og prestasjoner – og har vært uklar når han er blitt utfordret på hva slags fundament han leverer fra seg til den nye manageren Ten Hag.

Uten Champions League-plass vil budsjettet til klubben minskes, og prisene på spillere og agenthonorarene øker straks en klubb med størrelsen til Manchester United viser interesse - så hvorvidt han kan hjelpe nederlenderen med å skaffe nok nye spillere er usikkert.

Whitwell er sikker på at Rangnick har lært mye under sine måneder på innsiden av veggene på Old Trafford, men er usikker på hvordan konsulent-jobben for veien videre vil bli i praksis.

– Han kan bli verdifull for Ten Hag, men jeg lurer virkelig på hvor mye han vil være involvert. Jeg tror kanskje ikke han får noen aktiv rolle, men heller er der hvis han blir spurt.

Usikkerheten økte ytterligere torsdag, da det kom rapporter i engelske medier om at tyskeren nærmer seg en jobb som Østerrikes landslagssjef – selv om de hevder det skal kunne kombineres med en eventuell konsulentrolle.