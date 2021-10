Klubbene ønsker VAR i Eliteserien

Videodømming blir trolig innført fra 2023

Dommer Sergei Karasev tok VAR i bruk da han dømte kampen mellom Tsjekkia og Nederland under sommerens EM.

14. okt. 2021 16:27 Sist oppdatert nå nettopp

Det kom frem på et styremøte i Norsk Toppfotball – interesseorganisasjonen til de 32 toppklubbene i Eliteserien og OBOS-ligaen – onsdag ettermiddag. Norsk Toppfotballs styreleder Cato Haug forteller følgende til VG:

– For det første er dette en sak som har pågått en god tid. Man har diskutert med supportere, klubbene våre og Norges Fotballforbund. Det er et overordnet bilde av at VAR har kommet for å bli. Det er utopi å tro at man kan lukke øynene og ikke være en del av det internasjonale bildet, sier Haug.

Dommerne har allerede flagget at de ønsker VAR til Eliteserien. Også Norges Fotballforbund – som «eier» turneringen Eliteserien – er positive, men ville avvente hva Norsk Toppfotballs medlemsklubber kom frem til. For noen uker siden diskuterte de VAR på et møte med klubbsjefene på Gardermoen.

VAR kommer trolig til Norge i 2023. Her i bruk under OL i Tokyo.

Mandag skal Norsk Toppfotball ha et såkalt «eiermøte». Det vil si at styrelederne i de 32 medlemsklubbene skal si seg enig i innstillingen fra Norsk Toppfotball. Den går videre til Norges Fotballforbund, som igjen banker gjennom avgjørelsen.

– Da virker det som uhyre sannsynlig at VAR blir innført i Eliteserien fra 2023?

– Ja. Forutsatt at våre styreledere er enige med oss, og klubbene har jo vært hørt her i prosessen, og Norges Fotballforbund er positive. Svaret på det er ja, etter all sannsynlighet, sier Haug.

Han påpeker riktignok at Norsk Toppfotball sier ja til VAR under visse forutsetninger:

STYRELEDER: Cato Haug i Norsk Toppfotball.

– VAR må ikke ødelegge kampdagsproduktet. Når du har VAR, kan du gjøre mye ut av det. Kort sagt: Det må ikke bli mer gjevt å sitte hjemme og se på TV enn å komme på stadion. Det er en forutsetning at du ikke forringer stadionproduktet. Det er viktig at vi fortsetter den gode involveringen av supportere og klubber, og når vi går i gang i 2023, skal ting være klart, Eliteserien skal ikke være en pilot for VAR. Også skal man skal være kostnadsbevisste. Gitt de forutsetningene, er styret vårt positive, understreker Haug.

– Noen supportere frykter at VAR-pausene kan brukes til TV-reklame?

– Supporterne som er på stadion er primærkunden vår. Vi skal ikke forringe kampdagsproduktet, så det er ikke snakk om at VAR-pausene blir lengre for at noen skal sende reklame på TV. De pausene skal være så korte som mulig, og helst ikke være der, svarer Cato Haug.