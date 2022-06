Odd-profiler selges til nederlandsk toppklubb: – En drøm som går i oppfyllelse

Toppscorer Tobias Lauritsen (24) og midtbanetalentet Joshua Kitolano (20) forlater Skien til fordel for Sparta Rotterdam.

TIL NEDERLAND: Tobias Lauritsen og Joshua Kitolano poserte med drakten til deres nye arbeidsgiver, Sparta Rotterdam, torsdag kveld.

23. juni 2022

Det bekrefter klubbene torsdag kveld.

– Tobias er en spiller vi har fulgt lenge og som har overbevist oss. Han kan bli verdifull som både oppspillspunkt og målscorer. Vi vet at andre klubber har ønsket ham så vi er glad for at han valgte Sparta, sier klubbdirektør Gerard Nijkamp.

Lauritsen blir i Odd i drøyt fire uker til før han deretter slutter seg til Sparta hvor han er spilleklar 26. juli. Den høyreiste spissen er Skien-lagets toppscorer med fire mål på ni matcher fra start så langt denne sesongen.

– Det er ekstremt deilig. Jeg har alltid drømt om å spille ute i Europa og i Nederland. Jeg er veldig glad for at det har skjedd, sier Lauritsen til VG.

– Hva var hovedgrunnen til at du valgte Sparta?

– Jeg har fått et veldig godt inntrykk av klubben og alltid hatt lyst til å spille i Nederland. Det er en historisk og kul klubb. Så det er en drøm som går i oppfyllelse. Den nederlandske ligaen har stor interesse med mye folk på tribunen og en liga som jeg føler kan passe meg bra.

Samtidig syns Lauritsen det blir spesielt å dra fra Odd, hvor han var som ung gutt før han skrev under på en kontrakt med A-laget i 2018 etter et opphold i Pors Grenland.

– Det blir jo selvfølgelig litt rart å forlate Odd. Det kommer til å bli både trist og bra. Jeg skal spille der en måned til så jeg gleder meg til å få avsluttet med stil.

Lauritsen er representert av Jack Karadas, mens Kitolano har Atta Aneke som agent.

– Vi har i lengre tid jobbet aktivt med å finne et godt alternativ for Tobias i utlandet. Det har vært en rekke klubber interessert. Tobias har allerede takket nei til noen tilbud. Vi har lenge tenkt at Nederland og Æresdivisjonen vil være et riktig steg å ta for Tobias. Æresdivisjonen er derfor en av ligaene vi har hatt hovedfokus på i arbeidet med å komme opp med et godt tilbud til han, sier Karadas til VG.

SKAL UT PÅ EVENTYR: Tobias Lauritsen er klar for ny klubb i utlandet.

20 år gamle Joshua Kitolano er et ekte Odd-produkt som debuterte på A-laget bare 16 år gammel. Siden den gang har han spilt over 100 kamper i den hvite trøyen. Han vil være tilgjengelig for Odd frem til og med matchen mot Rosenborg 30. juli.

– Joshua er en spiller med stort potensial, som var på blokken til mange klubber av god grunn. Til tross for sin unge alder har han allerede stor erfaring og han er tydelig klar for å ta et nytt steg. Vi ser på Joshua som en stor tilvekst, sier Sparta-direktør Nijkamp.

Odd ligger på 12. plass i Eliteserien med fire seirer og syv tap på de 11 første rundene. Sparta fra Rotterdam, som er Nederlands nest største by, endte på 14. plass i Eredivisie forrige sesong. 48-åringen Maurice Steijn er lagets trener.