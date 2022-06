KBK-krisen fortsetter: Senket av tidligere lagkamerat Pellegrino

KRISTIANSUND (VG)(Kristiansund - Bodø/Glimt 0–2) Amahl Pellegrino brukte 32-årsdagen til å straffe gamle lagkamerater.

53 minutter gikk før den regjerende seriemesteren omsider fikk hull på byllen på Nordmøre. På noe heldig vis fikk drammenseren kranglet ballen i nettet. Med knappe 20 minutter gjorde samme mann det igjen, som etter begge scoringene tok det rolig i feiringen.

– Jeg føler jeg har veldig mye å takke Kristiansund for, og jeg hadde ikke stått her med seriegull og opplevelsene i Europa uten Christian Michelsen. Jeg har stor respekt for den klubben her, sier Pellegrino til VG.

32-åringens to scoringer førte til at Bodø/Glimt vant en seriekamp for første gang siden 22. mai.

KBK står på sin side fortsatt uten seier i årets sesong, og befinner seg håpløst på sisteplass på tabellen med ett fattig poeng på åtte kamper.

– I dag synes jeg det var store steg i riktig retning. Vi taper og det er surt, men vi taper for et bedre lag. Slik et fotballen. Det har jeg null problemer med, sier KBK-trener Christian Michelsen til VG.

– Vi må stole på den kvaliteten vi har i laget. Vi må stole på at vi kan komme tilbake dit vi er på vår beste, men det er knallhard jobbing. Du kan ikke bare knipse. Men det kan være en god kamp, og så kan det ta fyr i denne gruppen. Spillerne må ha troen på dette, og det er jeg helt sikker på at de har, sier han.

Daglig leder i KBK, Kjetil Thorsen, er tydelig på at det er en vanskelig situasjon for klubben.

– Vi har lite poeng og vi er veldig preget av det. Det går litt på selvtilliten løs når man ikke får gode opplevelse, sier han til VG.

– Det er brutalt. Du får ikke alltid som fortjent. Vi må tørre å stå i det, sier Kristiansund-vingen Amin Askar.

På spørsmål om trener Christian Michelsens posisjon, svarer Thorsen:

– Det har ikke vært noe tema. Vi må jobbe oss ut av dette sammen, sier han, og legger til at KBK er en «kameratklubb».

– Føler du på samme støtte som tidligere, Michelsen?

– Tro det eller ei, så gjør jeg det. Det forteller om verdiene og folkene rundt klubben, om supporterne som støtter oss i med- og motgang. Det er ingen gratispassasjerer i KBK, sier han.

To lag i motgang barket sammen lørdag kveld. I tidvis stiv kuling og høljende regn, var dette også noe spillet bar preg av innledningsvis.

Nærmest den første halvtimen var Bodø/Glimt Joel Mvuka da han virkelig satte KBK-keeper Mor Mbaye på prøve med en avslutning i korthjørnet etter ti minutter.

Etter hvert som været klarnet opp, tok gjestene mer og mer over - men slet samtidig med å komme til sjanser. Det var helt til Victor Boniface steg til værs på første stolpe etter 34 minutter. Spissvikaren, som for anledningen hadde plassert Runar Espejord på benken, stusset et hjørnespark videre fra første stolpe.

Bare en årvåken Snorre Strand Nilsen på streken hindret 0–1 på Kristiansund stadion. Boniface var også farlig frempå like etter, men nok en gang vartet Mbaye opp med en sterk redning.

KBK fortsatte å forsvare seg godt. Dermed var det målløst ved halvtid i Kristiansund.

Men så, åtte minutter inn i den andre omgangen, sprakk det. Via en Kristiansund-forsvarer fant Hugo Vetlesen, som i pausen mente det kom til å åpne seg for Glimt om de bare fortsatte, Amahl Pellegrino.

Den tidligere KBK-spilleren bredsidet ballen i nettet, men valgte å feire heller avdempet mot sine tidligere lagkamerater.

1–0 Glimt.

Da gjorde KBK-trener Christian Michelsen grep med tre bytter på rappen. Innbytter Liridon Kalludra kom umiddelbart til en enorm mulighet, men Nikita Haikin i Glimt-målet avverget.

Omtrent samtidig kom Ola Solbakken inn for Bodø/Glimt. Kantspilleren, som er inne i sitt siste kontraktsår, var tilbake i spill for første gang siden operasjonen i ankelen tidlig i mai.

Men det var Pellegrino som var dagens mann. Med sin sjette scoring for sesongen sørget han for at gjestene doblet ledelsen etter 72 minutters spill.

KBK klarte å sette inn en slags sluttspurt, men Glimt-seieren var aldri i fare etter hvert som omgangen skred frem.