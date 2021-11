God Martin Ødegaard tilbake i Arsenal-fest

(Arsenal-Newcastle 2–0) For første gang på 40 dager fikk Martin Ødegaard sjansen fra start og gjorde 90 gode minutter. Newcastle står fortsatt med null seire på 13 kamper etter Arsenals femte seier på de seks siste. London-klubben melder seg på i toppkampen.

1–0: Bukayo Saka stakk hull på byllen mot Newcastle og feiret scoringen med Martin Ødegaard og Nuno Tavares.

27. nov. 2021 15:26 Sist oppdatert 14 minutter siden

Eddie Howe var endelig på plass etter corona-sykdommen. Men den nye Newcastle-manageren kunne ikke hindre Arsenals åttende strake seier over klubben fra nord. Det er nå 188 dager siden bunnlagets siste seier i Premier League.

– Vi har et tøft program nå og må rotere, forklarte Mikel Arteta i et TV 2-vist intervju før kampstart. Arsenal-manageren ga Ødegaard sjansen fra start for første gang siden 18. oktober. Dermed havnet Alexandre Lacazette på benken etter 4–0-tapet for Liverpool på Anfield sist helg.

Martin Ødegaard fant seg raskt til rette i 10'errollen bak spissen Pierre-Emerick Aubameyang. Arsenal åpnet kampen med over 80 prosent ballbesittelse mot Newcastle som stilte med sine nye eiere fra Saudi-Arabia på Emirates-tribunen.

Etter 18 minutter skaffet nordmannen frispark fra glimrende posisjon 20 meter fra Newcastle-goalen. Martin Dubrawka måtte ut i full strekk, men Slovakia-keeperen fikk begge hendene på forsøket fra drammenserens venstrefot. Ødegaard står notert med ett Premier League-mål denne sesongen. Det ble satt inn nettopp på frispark mot Burnley i september.

TILBAKE: Martin Ødegaard gjorde en god jobb mot Newcastles Joe Willock and Matt Ritchie på Emirates.

10 minutter senere måtte Aaron Ramsdale frem med sin aller beste redning i motsatt ende. Arsenal-keeperen leverte en imponerende enhåndsredning på et meget godt forsøk fra en skuddhissig Jonjo Shelvey.

Emile Smith-Rowe og Pierre-Emerick Aubameyang fikk en vanvittig dobbeltsjanse inn mot pause etter suverent forarbeid av Bukayo Saka. Men Arsenal klarte ikke å få ballen i mål mot bunnlaget.

Etter 55 minutter og 13 avslutninger lyktes det endelig for hjemmelaget. Saka satte opp angrepet og fikk hjelp av Smith-Rowe og Nuno Tavares på vei inn mot Newcastle-målet.

Tavares serverte Saka et silkemykt gjennomspill. 20-åringen gjorde ingen feil fra skrått hold alene med Dubrawka. Rett etter måtte Saka av med skade.

Men Arsenal-festen fortsatte.

2–0: Gabriel Martinelli feirer 2–0-scoringen. Newcastle-keeper Martin Dubrawka fortviler.

Innbytter Gabriel Martinelli stormet gjennom Newcastle-forsvaret på en pasning fra høyreback Takehiro Tomiyasu. Den 20 år gamle brassen fluktet ballen vakkert i mål. Newcastle hadde rett før ropt på straffe, men dommer Stuart Attwell bare vinket spillet videre etter at Tavares utvilsom dultet til Newcastle-spiss Callum Wilson i stor fart.

Mot slutten kom også Alexandre Lacazette på banen, men franskmannen måtte nøye seg med et skudd i nettveggen. Newcastle forsøkte å kjempe seg inn igjen i kampen, men Arsenal kontrollerte poengene inn.

I neste Premier League-kamp venter Manchester United på Old Trafford kommende torsdag.