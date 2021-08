Mister resten av sesongen: – Kjentes ut som et spark i leggen

– Jeg hadde fem minutt nede i kjelleren, men fant ut at det var en plass jeg ikke ønsket å være alt for lenge.

Hoff var tilbake på Lerkendal dagen etter akillessenen ble avrevet.

26. aug. 2021 15:07 Sist oppdatert 9 minutter siden

Det sier Vebjørn Hoff (25) til Adresseavisen dagen etter han fikk akillessenen avrevet.

Skaden skjedde under onsdagens trening inne på Lerkendal, dagen før storkampen mot Rennes.

– Det kjentes ut som et spark i leggen og jeg sto helt alene, det tok ikke lang tid før jeg skjønte hva som hadde skjedd, sier Hoff.

Vebjørn Hoff blir sittende på sidelinja i mange måneder.

Sunnmøringen skrev under en fireårskontrakt med RBK i mars, og har startet samtlige 23 kamper denne sesongen.

Det var en overraskende lite skuffet, men heller offensiv fotballspiller som kom haltende på krykker torsdag ettermiddag.

Hodet på plass

25-åringen har allerede gjennomført det som skal ha vært en vellykket operasjon, dermed er rehabiliteringen allerede i gang.

– Hodet kjennes veldig bra ut. Jeg jeg gleder meg mye til i kveld, jeg håper og tror at gutta kan få til noe stort.

Torsdag kveld skulle han etter alle solemerker vært en av Åge Hareides viktigste spillere mot Rennes.

– Hver eneste kamp man mister som fotballspiller er bitter å miste, uansett om det er mot Rennes eller tredje runde i cupen.

Hoff har sammen med Even Hovland og André Hansen flest kamper i 2021.

Rosenborg-lege Reidar Due.

– Hørte et skikkelig knekk

RBK-lege Reidar Due sier man ikke kunne gardert seg mot en slik skade, og at han trolig kan være på feltet etter nyttår.

– Akkurat når han kan begynne å sparke på ballen igjen, det kan ta litt lengre tid. Men det er nok realistisk at han har fotballskoene på når det er treningsleir i januar, sier Due.

Videre forklarer legen at skaden skjedde uten at Hoff var i kontakt med andre spillere, men at de nærmeste fikk med seg skaden.

– De aller nærmeste hørte et skikkelig brak eller knekk fra foten hans. Da konkluderte man vel ganske tidlig. Han hylte høyt og man skjønte at det var alvorlig, så det var ikke noe vanskelig å sette diagnosen.

Nå venter flere måneder med gradvis opptrening.

Men skal man tro hovedpersonen selv kan han være tilbake før legens estimater.

– I mitt hode er jeg nok frisk lenge før det Reidar sier, det skal jeg love deg.