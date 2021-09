Ovar halvparten på landslaget har byttet klubb

RIGA (Aftenposten): Landslaget har opplevd store endringer i sommer. Ståle Solbakken mener det er bra, men på én betingelse.

Her feirer Martin Ødegaard (øverst), Erling Braut Haaland (fra venstre), Jens Petter Hauge og Stefan Strandberg 1–0-målet mot Nederland. Alle unntatt Haaland byttet klubb i sommer.

I dag 14:37

Det norske landslaget som landet i solfylte Riga fredag, er et landslag i endring.

For veldig mye har skjedd i løpet av sommeren. Faktisk har hele 15 av de 25 spillerne i dagens tropp byttet klubb.

– Er endringene positive?

– Ja, det tror jeg. Vi vil gjerne ha flest mulige spillere med spilletid i de fem-seks største ligaene, sier Ståle Solbakken.

Til større ligaer

Ligaene i England, Spania, Italia, Frankrike og Tyskland blir ofte kalt «topp fem-ligaene». Her er nivået aller høyest.

Fire av landslagsspillerne har gått til en sånn liga, fra en lavere rangert liga, i sommer:

Midtstopperne Stefan Strandberg, Kristoffer Ajer og Stian Gregersen, samt midtbanespiller Mathias Normann. I tillegg har flere spillere flyttet fra Eliteserien til andre ligaer.

– Det er bra. Men det viktigste er å få spille, sier Solbakken om utviklingen.

Ødegaard: – Arsenal er ganske perfekt

Martin Ødegaard kan trolig regne med mer spilletid i Arsenal enn han fikk i Real Madrid.

– Hva er bra for deg i Arsenal?

– Først og fremst stabilitet, det å falle til ro et sted i en stor klubb med masse bra spillere som ønsker å etablere seg i toppen igjen og en flink manager. Jeg føler det er ganske perfekt, sier Ødegaard.

Han får selskap i Premier League av Mathias Normann, som skal spille for Norwich etter noen år i Russland.

– Det var utrolig viktig for meg og min karriere nå. Jeg tror det er et veldig bra tidspunkt for meg, sa Normann etter Norges kamp mot Nederland

Martin Ødegaard fører ballen mot Manchester City. Kampen var Ødegaards første etter at Arsenal kjøpte ham. Kampen endte med 5–0-seier til City.

– I teorien gunstig

Aftenpostens fotballekspert Lars Tjærnås kaller endringene «i teorien gunstig», dersom mange får spille jevnlig.

Han synes spesielt utviklingen på stopperplass er positiv.

– Det er viktig at Kristoffer Ajer (nå i Brentford) får smake på nivået i verdens kanskje tøffeste liga ukentlig, der én enkelt feil gir baklengsmål. Hvis Stefan Strandberg beholder plassen i Salernitana, har vi plutselig et stopperpar i topp 5-ligaer. Da vil over tid stopperproblemet kanskje bli løst, sier Tjærnås.

Mot Nederland var det noe overraskende Andreas Hanche-Olsen som startet sammen med Strandberg. Sistnevnte er imidlertid sliten og usikker til Latvia-kampen, ifølge Ståle Solbakken.

Norge-Latvia sendes på TV 2. Kampstart er 18.00 norsk tid.

