Jerv feirer 100 år med opprykk: – En liten klubb som har gjort noe helt unikt

For første gang i klubbens historie skal Jerv spille i Eliteserien i 2022.

TRENEREN: Arne Sandstø ble hyllet av spillerne etter kampen.

Nå nettopp

– Nå surrer alt sammen i topplokket, sier styreleder i Jerv, Per Gunnar Topland til VG.

Grimstad-klubben var i kvalifiseringsfinalen i både 2015 og 2016, og i sistnevnte var de bare åtte minutter unna Eliteserien før Ohi Omoijuanfo scoret to raske mål for Stabæk.

Denne gangen holdt det hele veien, etter en spinnvill kamp mot Brann på Intility Arena i Oslo.

– Det er klart at det betyr enormt. Økonomisk og sportslig, for alle rundt klubben, sier Topland.

Nå skal Jerv gjøre seg klare for Eliteserien.

– Hvem er rigget egentlig, når du kommer fra en liten klubb fra Sørlandet? Vi tar steget, sier Topland.

– Jeg kan ikke alle lagene en gang, legger han til.

Og da Brann rykket ned, var det med et par bergensere i spissen: Trener Arne Sandstø og keeper Øystein Øvretveit.

– Hva har du stelt i stand nå, Arne Sandstø?

– Det må gudene vite. Det er helt vilt. Helt sinnssykt, sier Sandstø til VG.

– Vi kunne drømme om det etter to tredeler av sesongen. Så kommer det jo også inn at det er klubbens 100-årsjubileum, og at alle gode ting er tre, sier Sandstø, med referanse til at det ble stang ut i kvaliken i både 2015 og 2016.

Brann så lenge ut som det klart beste laget, men Jerv klarte å holde seg inne i kampen. Og i ekstraomgangene tok det hele fyr.

– Brann er klart bedre enn oss i 90 minutter. Vi er veldig heldige og dyktige som holder oss inne i kampen. Så kommer ekstraomgangene, og jeg vet ikke om det har skjedd noe så vilt tidligere, sier Sandstø.

PÅ VEI OPP: Jerv skal for første gang spille i Eliteserien i 2022.

– Vi er en veldig, veldig liten klubb som har gjort noe helt unikt. Klubben har ikke vært i nærheten av dette før. Det blir en massiv jobb med å rigge klubb og stall, men vi har tid til det, sier Sandstø.

Keeper Øvretveit har tidligere spilt for Brann, og spilte kvalikkampene da Brann rykket ned mot Mjøndalen i 2014. Onsdag ble han den store helten med to strafferedning i løpet av kampens første 90 minutter og to strafferedninger i straffesparkkonkurransen.

– At det skulle bli så vanvittig, det hadde jeg ikke trodd, sier han.

– Det er fantastisk. Det er ikke mange som hadde tippet dette før sesongen startet. Det er godt at vi får betalt for den innsatsen vi legger ned hele året. Ferien blir litt kortere, men det er verdt det i år, sier Øvretveit.

RYKKET OPP: Jerv-spillerne jubler etter å ha sikret opprykket.

Jervs Iman Mafi, som er fra Grimstad, hyller Øvretveit.

– Det han gjør i dag er helt, helt rått. To strafferedninger, og han holder den ene! Han er en enorm spiller, som vi setter enormt stor pris på. Det var mye press på han i dag. Han er bergenser, men han er ekstremt sterk i dag.

– Branns Fredrik Pallesen sier at Jerv, basert på kampen i dag, ikke fortjente å rykke opp?

– Hva ble stillingen? spør Mafi retorisk, med et godt smil, før han legger til at han synes det er synd at Brann rykker ned.