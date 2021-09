Var nervøs: – Men herregud, man får jo puls

Julian Faye Lund kom inn og hadde flere viktige redninger da André Hansen måtte forlate banen med skade.

RBK-keeper Julian Faye Lund erstattet André Hansen etter 65 minutter mot Mjøndalen: – Jeg prøvde å gjøre alt så enkelt som mulig for å komme i flyten

LERKENDAL: – Dette var gøy, men også litt nervepirrende.

Julian Faye Lund gliser i mixed sone etter at etter RBKs 3–1-seier mot Mjøndalen søndag kveld. Stefano Vecchia scoret to og Noah Holm ett da trønderne vant mot bunnlaget.

– Av ren profesjonalitet varmet jeg opp før kampen og i pausen. Man vet jo aldri om det skal skje noe, sier Faye Lund.

– Får jo puls

Søndag kveld skjedde det noe.

Han ble byttet inn etter 65 minutter da André Hansen ble skadet i sitt venstre kne. Ifølge RBK-lege Reidar Due fikk Hansen en vridning, og han kan søndag kveld ikke si noe om skadeomfanget.

– Dette er jobben min. Jeg må være forberedt både mentalt og fysisk. Men herregud, man får jo puls. Jeg prøvde å gjøre alt så enkelt som mulig for å komme i flyten, sier innbytteren.

I løpet av den knappe halvtimen han spilte, vartet Faye Lund opp med flere viktige redninger.

André Hansen måtte forlate banen med en kneskade.

– Snakk om marginer

72 minutter ut i kampen gikk det et støkk i alle RBK-supporterne på Lerkendal. Mjøndalens Kent Håvard Eriksen fikk servert ballen like foran RBK-målet og kom seg til avslutning. Men Julian Faye Lund reddet ballen på mesterlig vis og hindret scoring.

– Jeg prøvde å gjøre meg så stor som mulig, samtidig som jeg forsøkte å lese hvor han skulle skyte og i hvilken høyde. Det handlet bare om å håpe på å bli truffet. Det er snakk om marginer i slike situasjoner. I dag var marginene på min side. Det er jeg glad for, sier Faye Lund om situasjonen.

– Det er godt ha flyt når man kommer inn i en kamp som keeper. Jeg føler meg kapabel til å spille på dette nivået. Det var godt å kjenne på nivået og temperaturen igjen. Det er noe helt annet enn å sitte på benken. Slike redninger gir meg enorm selvtillit.

– Noe jeg kommer til å huske for alltid

Reservekeeperen kan få flere muligheter om Hansens skade er alvorlig. Han har tidligere sagt at han ikke kan sitte på benken i lang tid.

– Nå er jobben min å spille kamper. I dag dukket det opp en mulighet, og da må jeg være klar. Frem til nå har det handlet om å være klar hvis det skulle dukke opp en mulighet, sier han.

RBK-spillerne jublet for tre poeng mot Mjøndalen. Her er Emil Konradsen Ceïde, Carlo Holse, tomålsscorer Stefano Vecchia og målscorer Noah Holm.

RBK-keeperen satte stor pris på at 10 021 tilskuere var til stede på Lerkendal mot Mjøndalen.

– Det var fantastisk. Jeg spilte noen kamper i fjor, men da var det jo knapt folk her. Jeg har vært i klubben lenge, så det var stort for meg å kjenne på Kjernen og fansen. Dette er noe jeg kommer til å huske for alltid.

Underveis hadde han et halvt øye på storskjermen, der resultatene fra de andre eliteseriekampene kom opp. Molde spilte 2–2 mot Viking, noe som betyr at det kun er ett poeng opp til rivalen. Bodø/Glimt, som før denne runden lå fire poeng foran RBK, spiller senere søndag kveld.

– Men vi har fokus på egne prestasjoner. Fortsetter vi å ta trepoengere, kan alt skje, sier han.

Åge Hareide omtale sine tre keepere som «fantastiske»: – Vi har en A-landslagskeeper, den tidligere U21-landslagskeeperen og U20-landslagskeeperen i Sander Tangvik.

RBK-sjef Åge Hareide roser reservekeeperen:

– Vi har tre fantastiske keepere. Det er et privilegium å ha en mann som Julian på benken. Vi har en A-landslagskeeper, den tidligere U21-landslagskeeperen og U20-landslagskeeperen i Sander Tangvik. Det er gull for oss å ha slike gutter i stallen. Jeg er glad for det.