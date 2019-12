Pappa vant NM-gull med Molde. Mandag ble Julie (18) kåret til årets unge spiller i Toppserien.

OSLO: 18 år gamle Julie Blakstad har markert seg under årets Toppserie-sesong. Til tross for at det ble nedrykk med klubben Fart, gjorde jenta med fotballgener fra Gjemnes såpass inntrykk at hun under mandagens fotballfest ble kåret til årets unge spiller i kvinnenes toppdivisjon.

Hun er datter av tidligere NM-vinner Even Blakstad (51) fra Batnfjord. Han var med på laget som tok Molde Fotballklubbs andre juniorgull i historien, sammen med spillere som Kjetil Rekdal, Sindre Rekdal og Ronald Wenaas. Haugar ble slått 2-0 i finalen på gamle Molde stadion i 1987.