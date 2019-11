Årets spiller forlenget kontrakten med AaFK

Under årsfesten for de frivillige fredag, skrev han under på en ny avtale med den ferske eliteserieklubben.

Mens den opprinnelige avtalen strakk seg ut 2021-sesongen, er avtalen nå forlenget til ut 2022.

– Det er veldig gledelig at Niklas trives så godt her hos oss at han signerer en ny treårsavtale. Han har levert varene siden vi hentet ham fra Kongsvinger. Han er en nøkkelspiller som vi mener vil bite godt fra seg i Eliteserien neste år, og i tillegg er Niklas en fantastisk fin AaFK-representant, sier sportslig leder Bjørn Erik Melland i en pressemelding fra AaFK.

Hovedpersonen selv synes det er godt å signere ny kontrakt.

– Jeg trives veldig godt her. Alle folkene, supporterne, ja, hele byen er veldig bra. Jeg trives veldig, veldig godt. Dette året har gitt meg kjempemye. Jeg har vokst både på og utenfor banen, sier Castro.