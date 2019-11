Familieforøkelse, nedrykk og skadefritt år: Slik skal den tidligere TIL-profilen få ny fart på karrieren

Midtbanespilleren som spilte 213 kamper og scoret 36 A-lagsmål for «Gutan» i perioden 2009–2015, vant bronse i 2010 og sølv i 2011 med TIL og spilte i hele fem av TILs sesonger i Europa League-kvalik, har det siste året spilt for Sola, som rykket ned fra 2.- til 3.-divisjon.

– Det er nok ikke aktuelt å spille 3.-divisjon neste år, nei. Med tanke på familiesituasjonen med to barn og fulltidsstudier ved siden av fotballen og man heller ikke blir rik av å spille for Sola, så er nok det over. Økonomien og tidsbruken rundt det, gjør det vanskelig. En fin klubb og en bra gjeng, men nå ser jeg meg om etter noe nytt. Jeg er i ferd med å gjennomføre et ganske bra treningsprogram jeg har fått av en fysio her nede, så jeg jobber på spreng for å bli bedre trent inn mot en ny sesong, sier Remi Johansen til iTromsø.