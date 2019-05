EVJE: – Vi ble nok litt for offensive mot slutten. Vi ville ha seiersmålet, men åpnet oss opp litt for mye bakover. Det avgjorde kampen, konkluderte Knut Albert Hauan, trener for Otras jenter 13 lag.

Onsdag tok laget imot Donn 2 til kamp på kunstgresset i Evje. På forhånd ble det spådd en tett og jevn kamp, men tidlig i kampen så det ut til at gjestene ville det annerledes.