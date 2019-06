Han er mannen som kjøper og selger spillere i Brann, og det siste året har vært hektisk for Rune Soltvedt, klubbens sportssjef.

En utregning BT har gjort viser at Brann i løpet av det siste året har handlet spillere for godt over 20 millioner kroner (se faktaboks), noe som gjør sommeren 2018 og vinteren 2019 til en av periodene med dyrest spillerkjøp i klubbens historie.