TÓRSHAVN: Når Norge møter Færøyene mandag kveld, vil tilskuertallet på et utsolgt Tórsvøllur ligge rundt 5000. Den ene langsiden står uten tribune, med utsikt mot skog og fjell.

Kontrasten til kamparenaene i Premier League kunne knapt vært større.

Da Spania var på besøk fredag, kolliderte to fotballverdener.

Det var da Færøyene-spiss Klæmint Andrasson Olsen skrev seg inn i historiebøkene, da han overlistet verdens dyreste keeper, Kepa Arrizabalaga.

– Det var helt spesielt, sier Olsen.

Øynene hans lyser opp når han forteller om øyeblikket han pirket ballen i mål etter å ha kommet seg mellom Real Madrid-kaptein Sergio Ramos og Valencias José Gayá.

En forløsende scoring

Olsen er en av Færøyenes store fotballhelter. Han har scoret 176 ligamål for NSÍ Runavík. Det gjør han til tidenes mestscorende spiller i Færøyenes øverste divisjon.

Deres svar på Alan Shearer, som har flest mål i Premier League.

Men han hadde aldri scoret for landslaget før kampen mot Spania.

– Det var forløsende. Jeg hadde spilt 20 landskamper. Endelig kom det første målet.

For mens målene har rent inn på klubbnivå, har ting naturlig nok vært vanskeligere på landslaget. Der holder motstanderne et helt annet nivå.

Jákup Ósá jobber som sportsjournalist på Færøyene for avisen Nordlysid og nettstedet bolt.fo. Han tror lagets spillestil også er noe av årsaken til at Olsen måtte vente lenge på målet. Det blir ikke like mye service mot lag som Spania som mot Skála ÍF.

– Han er en boksspiller og en som liker innlegg. De får man ikke så mange av for Færøyene. Andre lag er bedre og har ballen mer.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Jobber som snekker

Til daglig jobber Olsen som snekker i Runavik, en drøy time i bil unna hovedstaden Tórshavn.

Det er et hektisk liv, med vanlige arbeidsdager på åtte timer og påfølgende treninger fra seks til åtte-nitiden på kvelden. 28-åringen innrømmer at det ikke blir mye tid til familien.

Den tilværelsen har imidlertid ført til han er blitt en ekte fotballegende i landet. Tróndur Arge, som jobber for radiokanalen FM1 og avisen Sosialurin, mener spissens spillestil gjenspeiler yrket hans.

– Alle har respekt for ham. Han jobber knallhardt, og det kan du se også ute på banen. Jeg tror alle ble veldig glade da han scoret mot Spania. Folk følte han fortjente det.

– Han har scoret mange mål mot lag av lavere kvalitet her på Færøyene, men det er selvfølgelig vanskeligere mot store lag. Nå har han imidlertid scoret mot verdens dyreste målmann og Sergio Ramos. Det ler vi litt av, legger Arge til.

SERGIO PEREZ / REUTERS / NTB SCANPIX

– Vi har alltid en mulighet

Nå venter Norge for Olsen og Færøyene. Laget tar ikke poeng ofte, men det har likevel blitt noen oppturer de siste ti årene. Blant andre noen seiere mot Hellas og Malta.

– Vi har alltid en mulighet. Norge er blitt bedre de siste årene. De har et fantastisk godt lag og er nok litt såret etter kampen på fredag, men det blir nok spennende. En seier med landslaget er alltid stort.

Om målscoreren fra Spania-kampen starter, er noe usikkert. Spillerne i den færøyske ligaen er ikke vant med å spille med intensiteten som behøves på internasjonalt nivå når kampene kommer såpass tett som oppgjørene mot Spania og Norge.

Landslagssjef Lars Olsen har kanskje ikke noen annen utvei enn å velge samme spiss nok en gang, etter den forløsende scoringen.

– Jeg tror kanskje han starter nå, på grunn av målet og at han presterer på et litt høyere nivå nå, sier Arge i Sosialurin.

– Troen hans på å score er hans største styrke. Om det norske laget tror de kan komme hit og slappe av, kan de få problemer.

Men om det blir et forventet tap mot Norge, vil Klæmint Andrasson Olsen alltid kunne se tilbake på scoringen mot Spania.

Den skal han fortelle barnebarna om.