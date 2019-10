Liverpool-supportere kommer nok aldri til å snakke om Nick Tanner på samme måte som de gjør om enkelte andre midtstoppere, som Alan Hansen og Jamie Carragher, men Tanner har klart noe de to andre neppe får til noensinne.

Han er nemlig rangert som best i verden i Fantasy Premier League. Nesten syv millioner mennesker spiller det svært populære spillet. For øyeblikket er det altså den tidligere Liverpool-spilleren som gjør det best.