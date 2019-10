Midtstopperen ble taklet og fikk ikke bidra noe særlig på banen i opprykkskampen mot Tromsdalen. Skaden var så alvorlig at han var på sjukehuset under kampen og ble tapet opp. Han var tilbake tidsnok til å være med på å juble for å opprykket.

– Det ble en tur på sjukehuset, sa Grønner kort da feiringen i garderoben var i ferd med å stilne.