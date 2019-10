Viste støtte til det tyrkiske militæret - ble kastet ut av tysk klubb

25 år gamle Sahin, som er lagkamerat med norske Mats Møller Dæhli og Leo Skiri Østigård i 2. Bundesliga-klubben, la i forrige uke ut et innlegg i sosiale medier der han ga sin støtte til militæret i hjemlandet.

«Vi står bak våre heroiske militære og hæren. Våre bønner er med dere!» skrev fotballspilleren og supplerte med navnet på militæroperasjonen i Syria. Innlegget skal nå være slettet.

Det førte til at St. Pauli-fansen fredag skrev et åpent brev til klubbledelsen. Der ble det forlangt at Sahins kontrakt termineres med bakgrunn i at spilleren også tidligere har «uttrykt seg som pro-nasjonalist og lojal mot regimet».

Fansens misnøye kom også til uttrykk i en treningskamp mot Werder Bremen, hvor supportere stilte med bannere hvor de krevde Sahins avgang fra klubben.

Støtte fra gamleklubben

St. Pauli lovet å håndtere saken internt, og mandag bekreftet klubben at Sahin i tiden som kommer ikke skal verken trene eller spille kamper med laget. Spilleren skal selv ha vært involvert i diskusjonene som ledet til beslutningen.

25-åringens kontrakt er samtidig ikke terminert, men forblir gyldig.

Etter St. Pauli gikk ut med nyheten, har Sahins tidligere klubb Istanbul Basaksehir delt et bilde av den tyrkiske spilleren på Twitter med en klar oppfordring til Sahin om å «vende hjem».

Nest dyreste spiller

Sahin er St. Paulis nest dyreste spiller gjennom tidene. Han skal ha kostet 1,3 millioner euro, rundt 13 millioner norske kroner, da han ble hentet til klubben.

Forsvarsspilleren kan i tiden som kommer forsøke å finne et annet sted å trene. En overgang er først aktuelt etter 1. januar.

St. Pauli skriver at spillerens «gjentatte mangel på respekt for klubbens verdier så vel som spillerens sikkerhet» ledet til mandagens avgjørelse.

(@NTB / 100% Sport)