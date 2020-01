Spjelkaviks nye trener bruker Åge Hareide som sparringpartner

Torsdag ble det endelig klart hvem som blir Frode Fagermos arvtager i Spjelkavik. Tidligere Træff-trener Magnus Oltedal er mannen som skal fortsette arbeidet med klubbens A-lag.

– Det jeg ble presentert virket spennende, og så var det en del tilfeldigheter rundt min egen situasjon i Træff, som gjorde at det nå åpnet seg en mulighet. Av og til i livet kjenner man på ting som trigger, nye muligheter, et miljøskifte og at jeg får testet meg på en ny måte, sier Oltedal til Sunnmørsposten, og legger til: