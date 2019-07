MOLDE: På dagens MFK-trening var det to nye og ukjente fjes med. Seattle Sounders-spilleren Henry Wingo og unggutten Gibril Sillah fra Gambia skal være her for å vise seg fram.

– De er her fordi vi har fått veldig gode anbefalinger på dem, sier Molde-trener Erling Moe til Rbnett.