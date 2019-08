KFUM Oslo - Sandnes Ulf 3–0

KFUM Arena: Dette var oppgjøret hvor Sandnes Ulf virkelig skulle vise at de hadde noe å gang, at hjemmetapet for HamKam sist var et feilskjær etter to strake seirer - og at laget for alvor skulle inn i striden blant de seks topplagene.