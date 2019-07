Det bekreftet Start mandag.

26-åringen fra Mandal har tidligere spilt for Mandalskameratene, Viking, Strømmen og Sandnes Ulf.

– Vi er veldig glade for å få inn Eirik i spillergruppa vår. Vi har fulgt ham lenge og vi er sikre på at vi får en spiller som besitter et godt eliteserienivå. Han kommer med masse erfaring fra norsk toppfotball, samtidig som han er sulten på å ta nye steg, sier sportslig leder Tor-Kristian Karlsen til klubbens nettsted.

Schulze har vært et fast innslag på Sogndals midtbane siden overgangen fra Sandnes Ulf i 2017. Samme år bommet han på straffesparket som sendte Sogndal ned til 1.-divisjon i kvalifiseringskampen mot Ranheim.

Nyheten om Schulze-signeringen kom tre dager før Martin Ramslands overgang fra Sogndal til sørlandsklubben fullbyrdes. Spissen er fra Marnardal nord for Mandal og har i likhet med Schulze spilt i Strømmen tidligere.

