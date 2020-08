Adegbenro på vei bort fra RBK

Samuel Adegbenro var ikke med på tirsdagens RBK-trening.

Samuel Adegbenro har ifølge VG reist til Tyrkia. Richard Sagen

Etter det Adresseavisen erfarer har RBK-spiller Samuel Adegbenro reist utenlands for å gjennomføre en medisinsk test med en ny klubb.

VG omtalte saken først. Ifølge avisa dreier seg om en ikke-navngitt tyrkisk klubb og en overgang kan skje innen kort tid.

Adresseavisen var tilstede på tirsdagens treningsøkt. Nigerianeren var ikke tilstede på treninga.

Det har kun blitt fire kamper for kantspilleren denne sesongen på grunn av skadetrøbbel.

Han har vært med i de to siste kamptroppene, men fikk ikke spilletid verken mot Aalesund eller Mjøndalen.

I hans tid som RBK-spiller har det blitt to seriegull og et cupgull for 24-åringen. Han endte opp med 71 kamper, 16 mål og ni assist i sort og hvitt.