200 supportere kan slippe inn mot Rosenborg: – Vi jobber med hvordan vi skal løse dette

MOLDE: Fredag kveld kom den gledelige nyheten om at det nå åpnes opp for at 200 tilskuere kan slippe inn på eliteseriekampene framover. Dette ble klart etter et møte mellom NFF og toppfotballen. Det samme gjelder 2. divisjon menn og 1. divisjon kvinner. NFF skal etter planen publisere en protokoll for hvordan dette skal gjennomføres. Blant annet er det planlagt at alle tilskuerne må registreres med navn.

I MFK gleder de seg stort over å kunne tilby denne muligheten til noen av supporterne, men hvordan det skal løses er fremdeles uklart.