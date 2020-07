AaFK med ti mann tapte like før slutt i dramatisk kamp

Aalesund kjempet heroisk i over 70 minutter med ti mann, men et selvmål ett minutt før slutt sørget for tap 2–3 mot Odd.

Odd - AaFK 3–2

Den ble en særdeles merkelig kamp i Skien med to vidt forskjellige omganger. Odd begynte friskt. Kampen inneholdt det aller meste, men igjen sto Aalesund igjen som det tapende laget.