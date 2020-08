Tyske fotballklubber vil slippe inn publikum fra september

Tysk fotball håper at publikum kan komme tilbake til arenaene når den kommende sesongen starter 18. september.

Erling Braut Haaland og hans Dortmund starter den nye sesongen i midten av september. Kanskje blir det med tilskuere på tribunen. Martin Meissner / AP

Den tyske Bundesliga var den første store ligaen til å starte opp igjen etter koronapausen. Allerede i midten av mai rullet fotballen i landet.

Kampene gikk uten tilskuere, men fra høsten av vil lagene sakte, men sikkert slippe inn publikum på kampene.

Det er klubbene på de to øverste nivåene som tirsdag ble enige om en plan med Den tyske fotballigaen (DFL) om å få publikum tilbake på kampene.

Noe av det som står i planen er at fansen bare skal sitte, at det ikke skal serveres alkohol før oktober og at det ikke blir bortefans på kampene før slutten av året. Alt er tiltak for å hindre smittespredning.

Foreløpig har det ikke kommet noe kampoppsett for de to divisjonene i Tyskland.

