18-åring skal prøvespille for TIL

Kaodimarachukwu kommer fra Nigeria, og TIL har tidligere sett han i aksjon i hjemlandet, skriver til.no.

– Han er en midtbanespiller og er en av flere spillere jeg så da jeg var til stede under en turnering i Nigeria. Vi sjekker han ut med tanke på et langsiktig perspektiv, sier sportssjef i TIL, Svein-Morten Johansen.

Spilleren, som er født i 2001, kom til Tromsø i ettermiddag og blir i byen frem til neste helg.

– Det er en drøm som går i oppfyllelse for meg at jeg får komme hit og vise meg frem. Jeg skal jobbe utrolig hardt og vise hvilke kvaliteter jeg har, og så håper jeg det vil være nok til at Tromsø ønsker at jeg skal spille for dem i fremtiden, sier Kaodimarachukwu.

I sommer hadde TIL spissen Michael Ebuka Ohanu på trening - uten at det endte i et tilbud om kontrakt, men selv uttalte Ohanu at han håpet på en ny TIL-mulighet.