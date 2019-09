Brann-spiller forlenget kontrakten: – Et forbilde

Midtbanespilleren Amer Ordagic har forlenget kontrakten sin med Brann. Den nye avtalen strekker seg ut 2022-sesongen.

Ordagic er fra Bosnia, og kom til Brann før 2018-sesongen. Han ble hentet fra klubben Sloboda Tuzla i hjemlandet.

Den gangen signerte Branns nummer 10 for tre sesonger, og dermed gikk den opprinnelige avtalen ut neste år. Nå er Ordagic’ avtale forlenget med ytterligere to år.

I sin første sesong i Brann-drakten slet Ordagic med spilletid, men etter en god vårsesong har han vært fast på rødtrøyenes midtbane.

– Amer er et forbilde når det kommer til å brette opp ermene og kjempe seg til plass på laget. Vi er meget glade for å ha fått forlenget avtalen med Amer, som har blitt en viktig brikke for oss denne sesongen. Vi håper han tar ytterligere steg i årene fremover, sier Branns sportssjef Rune Soltvedt til klubbens hjemmeside.

Ordagic er for tiden ute med en kneskade som han fikk i 3–1-seieren mot Lillestrøm, 1. september.

