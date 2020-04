SR-BANK ARENA (Aftenbladet): Selv om 15. juni foreløpig er satt som en dato for mulig seriestart i fotball, er det ingen som vet når fotballen faktisk kommer i gang – eller om den i det hele tatt vil gjøre det i løpet av året.

Klubbene og forbundet har hele tiden understreket at planen er å gjennomføre full sesong med 30 serierunder. Etter at det ble åpnet for treninger under strenge tiltak og spesielle forutsetninger, er det ventet at det vil komme en ny oppdatering 4. mai.