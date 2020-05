I fjor var han best blant 50.000 – slik skal moldenseren gjenskape fantasy-suksessen

MOLDE: Fantasy-konseptet har høy status verden over. Den engelske utgaven, som tufter på Premier League-fotballen, spilles hvert år av mellom fem og seks millioner mennesker. Nordmenn har i en årrekke hevdet seg i toppen, og ses på som et av de ivrigste folkeslagene når det kommer til spillet.

Konseptet går ut på at man velger ut et fiktivt lag av ekte spillere, hvor man blir belønnet for spillerens innsats i virkelige kamper. Man starter med 100 fiktive millioner på bok, også gjelder det å sette sammen en kompatibel tropp.