Åpenhjertig RBK-profil: – Jeg passer ikke inn i spillestilen

Trondsen var bunnsolid back mot Bodø/Glimt. Og selv om han er mer positiv til rollen enn tidligere, ser han seg selv som en midtbanespiller. I en stil hvor han ikke passer helt inn.

– Jeg har diskutert dette veldig mye med Eirik (Horneland), og vi er ærlige, begge to. Dette er heller ikke noe negativt ment. Men slik vi spiller i Rosenborg nå, passer ikke spillestilen helt for meg. Som midtbanespiller har jeg alltid vært mye involvert i spillet. Det blir jeg ikke like mye her, verken sentralt eller som indreløper, sier Trondsen til Adresseavisen, når vi snakker med han dagen før Glimt-kampen.