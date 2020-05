– Brann er en spennende klubb. Det er selvfølgelig et interessant alternativ dersom de ønsker meg. Det er den stadion jeg liker best å spille bortekamper på, i tillegg til Lerkendal. Jeg ville sett på Brann som en spennende utfordring. Og så har jeg hørt at det er en fin by, sier Forren til Rbnett etter at han fredag formiddag var inne på kontoret på Aker stadion for å signere avtalen med MFK om å terminere kontrakten.

– Ja, dette var den siste autografen min som Molde-spiller. Nå ser jeg framover og kjører videre, sier Forren.