Kun fem og en halv uke skiller de tre kameratene i fødselsattestene:

Frenkie de Jong er født 12. mai 1997 og er en av nøkkelmennene på Ajax-laget som spiller Champions League-semifinale mot Tottenham. De Jong har vært så god at Barcelona henter ham til sommeren.

Donny van de Beek er født 18. april 1997 og har scoret for Ajax i både kvartfinale og semifinale i Champions League.

Abdelhak Nouri er født 2. april 1997 og var kanskje det største Ajax-talentet av dem alle. Nå ligger han lenket fast i sykesengen med hjerneslag.

Han kan ikke spise.

Han kan ikke snakke.

Han kan ikke gå.

Et drøyt halvt år etter at Nouri i et TV-intervju røpet at hans store drøm i livet var å nå langt i Champions League, segnet han om i en treningskamp.

Nouri får ikke erobre Europa likevel.

Mike Egerton, PA

Men det vil de Beek, de Jong og de andre Ajax-kameratene gjøre på vegne av ham.

– Til å begynne med føltes alt meningsløst. Hva er vitsen med å trene eller spille fotball? Det er blitt bedre, men jeg tenker på ham hver eneste dag, erkjenner de Jong.

– Da jeg så tallet på resultattavlen, tenkte jeg at det var en mening bak målet. Jeg tenkte på ham igjen da, og jeg kommer aldri til å glemme det, sa de Beek da han scoret mot Juventus i Champions League-kvartfinalen på bortebane.

Målet kom etter 34 minutter. Abdelhak «Appie» Nouri spilte med trøye nummer 34 i Ajax.

3 og 4. Det er kun to tall, men likevel med så mye symbolikk.

Fakta: Abdelhak Nouri Født: 2. april 1997 Hjemsted: Amsterdam Høyde: 170 cm Tidligere klubber: Jong Ajax, Ajax U21-landskamp Nederland: 1 Seriekamper Ajax: 9

Ble kalt den nye Iniesta

Stockholm, 23. mai 2017: Tre dresskledde 20-åringer stiger ned flytrappen på Arlanda.

Noen få uker tidligere var de alle tenåringer.

Nå er de menn på sitt første store oppdrag som profesjonelle fotballspillere.

Jan Kruger, AP

De smiler forsiktig, går rolig gjennom ankomsthallen til den ventende lagbussen, men det bobler godt inne i dem.

Dagen etter skal Ajax spille Europa League-finale mot José Mourinhos Manchester United-lag på Friends Arena i Stockholm.

Abdelhak Nouri, Donny van de Beek og Frenkie de Jong er alle i troppen.

Kun de Beek og de Jong får sjansen som innbyttere i kampen som United vinner 2–0.

Men Nouri vet han snart får sjansen.

Han har spilt godt i kampene han spilte for Ajax’ A-lag den våren. Han ble kåret til årets spiller på nivå to i Nederland.

Nouri ser frem til treningene på sommeren. Han skal bruke treningskampene godt. Den lille tekniske 20-åringen drømmer om å bli Ajax nye «nummer 10».

Fotballfolk i Nederland har allerede sammenlignet ham med Barcelona-stjernen Andres Iniesta.

AMIR BEGANOVIC, BILDBYRÅN

Segnet om i treningskamp

Zillertal, 8 juli 2017: Kyrne beiter på de grønne engene i den lille idylliske dalen Zillertal i Tirol, midt mellom vintersportsstedene Kitzbühel og Innsbruck.

«Her er det sol hele året», melder turistbyråene.

Sol er det også denne hete juli-lørdagen.

Abdelhak Nouri ser innbitt ut da han kjemper om ballen med Maximilian Eggstein i treningskampen mot Werder Bremen.

Nouri er god i sin offensive midtbanerolle. Alt virker normalt denne ettermiddagen.

Men så blir det bekmørkt.

Etter 71 minutter ser Donny van de Beek lagkameraten segne om rett foran ham.

De Beek tror først at Nouri er skadet. Men Klaas-Jan Huntelaar oppfatter situasjonen annerledes, veteranen ser lagkameraten ligge livløs og roper til det medisinske personellet på sidelinjen.

Sjokkerte lagkamerater og motspillere ser Nouri få medisinsk behandling.

Noen ser ned i gresset, andre ser opp mot himmelen.

De Beek står rett ved siden av legen med hjertestarteren. 20-åringen oppfatter at Nouris hjerte har sluttet å slå.

De Beek begynner å gråte. Han vet at han ikke bør se på, men kan ikke la være.

Et ambulansehelikopter frakter Nouri til sykehuset i Innsbruck.

AMIR BEGANOVIC, BILDBYRÅN

Pådro seg hjerneskade

En uke senere kom Ajax-leder Edwin van der Sar med den grusomme nyheten: Nouri hadde fått en alvorlig og permanent skade på hjernen. Den tidligere Manchester United-keeperen sa at det var den verste nyheten Ajax kunne få.

Nesten ett år etter innrømmet Edwin van der Sar at Ajax kunne gjort mer.

– Etter å ha fått ny informasjon har vi nådd en konklusjon: Behandlingen av Abdelhak Nouri på treningsfeltet i Østerrike var ikke tilstrekkelig. Vi tar derfor fullstendig ansvar for konsekvensene av hendelsen.

De som behandlet ham på banen, konsentrerte seg om å åpne luftveiene, og det ble ikke oppdaget tidlig nok at hjertet hans hadde stoppet. Derfor ble ikke hjertestarter brukt tidsnok.

Nouri klarer fortsatt ikke å snakke, han klarer fortsatt ikke å spise og han klarer fortsatt ikke å gå.

Men i høst fortalte broren Abderrahim Nouri at tilstanden var bedre. Han kunne kommunisere med familien ved å bevege munn eller øyenbryn.

Martin Meissner, AP

Spiller med trøye 34

At en god venn og lagkamerat fikk fotballkarrieren avsluttet på en så brutal og grusom måte, har rørt hele Ajax-familien.

Mange har hyllet Nouri på sin måte.

De tidligere Ajax-lagkameratene Justin Kluivert (Roma), Philippe Sandler (Manchester City), Amin Younes (Napoli) og Kevin Diks (Empoli) ba om å få trøye 34, den samme som Nouri hadde i Ajax, da de skiftet klubb.

Alle fire står fortsatt registrert med trøye 34 i dag.

Mange sto nær Nouri gjennom flere år i Ajax-akademiet.

Midtstopper og dagens Ajax-kaptein, Matthijs de Ligt, debuterte på A-laget samme dag som Nouri, i cupkampen mot Willem II 21. september 2016.

Det samme gjorde Frenkie de Jong.

Men nærmest var Donny van de Beek.

Da midtbanespilleren kom til Ajax-akademiet som 10-åring, fikk han spesielt god kontakt med en jevnaldrende gutt: Abdelhak Nouri, som begynte på samme akademi som 7-åring.

Robert Pratta, Reuters

Ble som to brødre

Nouri tok vare på de Beek. Så til at han fant seg til rette.

De delte rom på borteturer, de ble en del av hverandres hverdager hjemme i Amsterdam. De begynte å overnatte sammen, familiene besøkte hverandre.

Brødrene til Nouri og de Beek begynte å henge sammen.

På banen visste de to midtbanespillerne hvor de hadde hverandre. Gikk den ene på løp, visste de andre akkurat hvor han skulle slå pasningen.

De ble kalt opp på Ajax’ A-lag samtidig som 17-åringer.

Det var Donny og «Appie».

Da Ajax’ reservelag møtte Atletico Madrids reservelag vinteren 2017, spilte Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong og Donny van de Beek.

Men Abdelhak Nouri var den store stjernen. Han var angivelig så god i den kampen at Diego Simeone, som så kampen fra tribunen, beordret Atletico-spillerne til å sparke ned Nouri.

De lyktes. Nouri ble skadet.

Men hvem var det som tok vare på unggutten i skadeperioden? De Beek.

Han hjalp til med å knyte sko, han laget mat. Småting. Men det viste hvor mye de betydde for hverandre.

Sammen skulle kameratene erobre Europa på fotballbanen.

Luca Bruno, AP

Ajax vil fullføre drømmen

I et TV-intervju i oktober 2016, noen uker etter at Nouri hadde debutert for Ajax A-lag, sa han dette:

– En av mine største drømmer er å nå langt i Champions League. At vi kan spille med glede og underholde. Det er lenge siden vi (Ajax) har gjort det nå.

Det er akkurat det Ajax gjør nå, to og et halvt år etter intervjuet.

Da de Beek scoret borte mot Juventus, og sendte Ajax til semifinale, dedikerte han målet til Nouri. I intervjuene etter kampen klarte han knapt å snakke, han er fortsatt preget av det som skjedde i Østerrike sommeren 2017.

Ajax gleder Fotball-Europa, de har nådd langt, og i kveld kan de spille seg til Champions League-finale dersom de klarer å beholde 1–0-ledelsen i hjemmemøtet med Tottenham.

En mann får ikke være med på dette: Abdelhak Nouri.

Men er det én mann Ajax-familien kommer til å tenke på dersom de vinner Champions League, så er det nettopp Abdelhak Nouri.

Kilder: ESPN, Algemeen Dagblad, soccernews.nl, NOS, Voetbal Inside, vtbl.nl, Aftonbladet