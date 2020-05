Joacim Holtan (21) er klar for Bryne. Det melder klubben på egne hjemmesider.

- Joacim er en spiller som passer godt inn hos oss. Han er en sulten og ambisiøs spiller. Joacim er en sterk og hurtig spiss, som vil passe godt inn i kollektivet vårt. Flere klubber ønsket Joacim, og vi er veldig glade for at han valgte oss, sier Bryne-trener Jan Halvor Halvorsen.

Spissen, som har bøttet inn mål for Mandalskameratene, trente i fjor med Viking i to perioder. Først på sensommeren, så på høsten. Han trente også med Start, og har spilt to treningskamper mot de gule og sorte. Først med Viking, deretter med Sørlandslaget, der han var banens beste spiller og scoret to mål.

Han scoret 26 mål på 24 kamper for MK sist sesong og ønsket å fortsette karrieren på et høyere nivå.

Viking vurderte å hente Holtan. De ønsket å se ham i kamp, og derfor fikk spissen også sjansen i treningskamp mot Start i november 2019. Etter å ha tenkt seg om bestemte Viking seg for ikke å signere 21-åringen.

Han har også trent med Start og spilt for Start 2.

Nå fortsetter spissen karrieren i Jan Halvor Halvorsens klubb Bryne i 2. divisjon.