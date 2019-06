Gussiås, som er på utlån fra MFK, ble matchvinner da Strømmen sjokkerte med 1-0-seier mot Lillestrøm i 3. runde.

– Det var en veldig bra kveld, absolutt. Det var en kul inngang til kampen siden det er et slags «hatoppgjør», og det var en viktig seier både for supporterne og klubben. Det var en god prestasjon at vi klarte å holde dem unna i nitti minutter. En artig opplevelse, sier Gussiås.