Start-investorene har satset 77,9 millioner på halvannet år

– Som de fleste er klar over har det vært en svært krevende økonomi i Start over mange år. Klubben var i utgangspunktet konkurs da vi kom inn i 2017 og det krevdes den gang tosifrede millionbeløp bare for å holde liv i klubben. Det er også slik at et driftsunderskudd ikke blir snudd fra et år til et annet og det har påløpt langt større kostnader enn forventet i forbindelse med driften av klubben.

Det skriver Christopher Langeland, arbeidende styreleder i Start En Drøm, i en e-post til Fædrelandsvennen.