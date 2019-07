Nest-Sotras trenar trur ny strileklubb vil gi opprykk og spel i Europa

Nests suksesstrenar Steffen Landro boblar over av entusiasme for toppklubben som er under planlegging i Nye Øygarden kommune. Krefter i Nest-Sotra arbeider for at ein ny klubb allereie frå 2020 skal overta Nest-Sotra sin plass i divisjonssystemet. Ein klubb som helst får storklubben Sotra sportsklubb med på laget, og famnar heile Fjell, Sund og Øygarden.

– Det er ikkje nokon som helst tvil om at dette er det riktige, seier Steffen Landro på telefon frå Las Vegas. Nest-trenaren er også ein dyktig pokerspelar, og brukar fotballferien til å kopla av med litt kortspel.