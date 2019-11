For fem år siden var hun assistentdommer. Nå får Malmefjorden-dommeren endelig være sjef i cupfinalen.

Det bekrefter Norges Fotballforbund i en pressemelding onsdag. Aarland kommer fra Lillehammer, men representerer Malmefjorden IL.

– Jeg er veldig glad og takknemlig for oppnevnelsen til cupfinaleoppdraget. Det har vært et mål for meg i mange år, og jeg har lagt ned mye arbeid for å oppnå dette. Det er motiverende og stort å skulle få oppleve det sammen med et så dyktig dommerteam. Vi skal forberede oss på best mulig måte, for å bidra til at kampen blir en positiv opplevelse for alle involverte, sier Malmefjorden-dommeren.