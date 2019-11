Midtstopperen fra Harstad pådro seg sesongens 6. gule kort og er dermed uaktuell til årets siste bortekamp mot Odd i Skien søndag 24. november.

– Det blir dårlig med det (Skein-reise, journ.anm.) med mindre jeg reiser ned for egen regning. Det er så klart kjedelig, men det er sånn det: Jeg visste jeg var på fem kort og da er det alltids en risiko for at slikt skjer, sier Anders Jenssen til iTromsø.