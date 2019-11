Derfor risikerer Norge å havne i marerittgruppe ved EM-sluttspill

Landslagsåret 2019 ble avsluttet med 90 blodfattige minutter og en traurig 2–1-seier i Malta. Landslagsåret 2020 starter derimot med et pang.

Serbia kommer til Ullevaal 26. mars for å spille semifinale i omspillet om en plass i neste års EM. Lars Lagerbäcks lag får den muligheten siden de vant sin gruppe i Nations League høsten 2018.

Fem dager senere, 31. mars, er det finale i EM-omspillet.

Der møter Norge eller Serbia vinneren av den andre semifinalen mellom Skottland og enten Bulgaria, Israel eller Romania. Hvem skottene skal møte blir klart i en trekning førstkommende fredag. Da blir det også trukket hvem som skal ha hjemmekamp i omspillsfinalen.

Wembley og to kamper i Skottland

Det er veien til EM for Norge. Selve sluttspillet blir ikke trukket før 30. november, men det er allerede ganske mye som er klart.

Det er fordi UEFA har bestemt seg for å spre mesterskapet til 12 byer over hele kontinentet. Alle vertslandene er garantert å spille minst to kamper på hjemmebane.

Det gjør at det allerede er klart at Norge havner i gruppe D i det som, hvis laget klarer å kvalifisere seg, blir det første mesterskapet landslaget deltar i på 20 år.

Det er klart fordi Skottland er en del av det samme omspillet som Norge. Tre av kampene i gruppe D skal spilles på Hampden Park i Glasgow, og dermed er det allerede klart at vinneren av Norges omspill havner i den gruppen.

En annen ting som også er klart, er at England havner i den samme gruppen. Det er fordi at Wembley i London er den andre arenaen i gruppe D. Det er allerede klart at England skal spille alle sine tre innledende kamper på Wembley.

Dermed ligger det altså en EM-kamp mot England, på den kanskje største fotballhelligdommen i verden, i potten for Norge i mars. De to siste gruppespillskampene vil Norge spille på Hampden Park i Glasgow. Hvis de kvalifiserer seg, så klart.

Vegard Wivestad Grøtt / Bildbyrån

Kan ikke møte Hareide

Det er også allerede klart at Norge ikke kommer til å møte Danmark i gruppespillet. Åge Hareides lag går inn i gruppe B, og er garantert å spille minst to kamper i Parken i København. I samme gruppe er Russland, som er garantert minst to kamper i Saint Petersburg.

Norge slipper også unna Tyskland, Italia, Spania og Nederland i de (eventuelle) innledende kampene, siden de skal spille på sine hjemmebanerer og dermed er i andre grupper.

Ifølge BBC ligger det an til at begge VM-finalistene fra i fjor, Frankrike og Kroatia, vil være seedet på nivå to i EM-trekningen 30. november. Det vil også Portugal være. Dermed ligger det an til en knalltøff gruppe om Norge tar seg til mesterskapet.

BBC skriver også at Sveits og Tsjekkia ser ut til å bli seedet på nivå tre, og kan dermed havne i den samme gruppen.

Norge kan uansett ikke møte Finland, siden de som Norge vil være på det svakeste seedingnivået. Sverige blir trolig seedet på nivå tre og kan dermed havne i samme gruppe som Norge.

DAVID KLEIN / REUTERS

Kan få åttendedelsfinale i København

Det er fortsatt veldig tidlig å snakke om norsk EM-spill, og naturligvis enda tidligere å snakke om hva som skjer hvis de skulle ta seg videre fra gruppe D neste sommer.

Det som imidlertid er klart, er at vinneren av den gruppen vil spille åttendedelsfinalen sin i Dublin 30. juni. Motstander vil være nummer to i gruppe F, hvor det allerede er klart at Tyskland vil spille. En eventuell kvartfinale vil bli spilt i Roma, og semifinalene og finalen går uansett på Wembley.

Nummer to i gruppe D vil spille sin åttendedelsfinale i København. Motstander vil være nummer to i gruppe E, hvor det er klart at Spania spiller. En eventuell kvartfinale vil da gå i Saint Petersburg.

Siden det er 24 lag i EM, vil også fire av seks gruppetreerne gå videre til åttendedelsfinalene. Hvis det skulle bli Norge, vil kampen bli spilt i enten Bilbao, Glasgow eller Budapest.