Det er ikke bare storklubber som Chelsea, Manchester City og Atlético Madrid som blir straffet for å bryte regelverket knyttet til overganger for mindreårige spillere.

Det har Sveriges Fotballforbund (SvFF) fått erfare. Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) bestemte seg i år for å straffe svenskene for at 54 utenlandske spillere under 18 år spilte ulovlig i Sverige mellom 2014 og 2016.

Åtte av spillerne kommer fra Norge. Vi har snakket med tre av dem.

Charlotte Selbekk flyttet høsten 2013 til Sverige for å gå på bandygymnas, men den lovende fotballspilleren ville også sparke ball ved siden av. Det skulle vise seg å bli en tidkrevende prosess.

Måtte vente flere måneder

Først flere måneder etter at hun var med på sin første trening, fikk hun debuten for 3.-divisjonsklubben Vänersborg IF. Det var etter at Sveriges Fotballforbund endelig ga klarsignal.

– Jeg har alltid spilt fotball. Jeg ville ikke slutte med noen av delene. Jeg trente med mitt nye lag en stund, men jeg fikk ikke lov til å spille kamper. Jeg skjønte ikke så mye av det og lot andre, som min pappa og dem fra klubben, holde på med det, forklarer Selbekk.

– Etter åtte-ni måneder fikk jeg spille. Da var det fikset, så viste det seg i etterkant at det ikke var det likevel, sier Selbekk, som nå er 22 år.

Privat

Bot på over en million kroner

Reglene Sveriges Fotballforbund har brutt er dem som sier at spillere under 18 år ikke kan spille i utlandet uten spesiell tillatelse fra FIFA.

– Pappa sendte meg et bilde da rapporten kom ut. Jeg ble overrasket over at at det ble så alvorlig, sier Selbekk.

Sveriges Fotballforbund ble servert en bot på 104.000 sveitserfranc, så vidt over én million svenske kroner. Konkurransesjef i forbundet, Lars Helmersson, sier at svenskene kan komme til å anke dommen.

– Vi har naturligvis respekt for FIFAs regelverk og den dommen som kom. Samtidig er det vår tydelige oppfatning at FIFA ikke tilstrekkelig har tatt hensyn til hva som faktisk ble gjort og bakgrunnen til det. Det vil si barneperspektivet og muligheten for barn og ungdommer til å spille fotball på grasrotnivå, sier Helmersson til Expressen, som tidligere har omtalt saken.

Vi har kontaktet FIFA, men har ikke fått svar.

Endret regelverket

Etter sakene som Sverige ble dømt for, har FIFA endret regelverket sitt. Det nye regelverket, som trådte i kraft i 2017, er blant annet mer tilpasset for studenter som Selbekk og de fleste av de andre som er på FIFAs liste i dommen.

– Det er litt trist at forbundet må betale så mye når de har hjulpet mange, sier Selbekk.

22-åringen spiller nå bandy i eliteserien i Sverige og tok SM-gull i mars. Hun trekkes frem som en av verdens beste bandyspillere på kvinnesiden. Da hun var 16 år ville hun bare ha noe å gjøre ved siden av.

– Da jeg endelig fikk spille var jeg bare glad for det. Jeg tenkte ikke noe mer på det, sier Selbekk.

Gustav Høgmo Utstøl er også på FIFA-lista. Han flyttet til Sverige som 16-åring med resten av familien og ville bare spille fotball på et G16-lag i regionen.

– Jeg spilte fotball, søkte et lag og kom inn. Men det tok tid med overgangen og sånt. Det tok lang tid før jeg fikk spille kamp, men jeg fikk spille etter at det kom et ja fra det svenske fotballforbundet. Det viste seg vel at ja-et ble gitt før FIFA hadde gått gjennom saken, sier Utstøl.

Privat

22-åringen fra Gratangen er nå fotballtrener. Han hadde ikke sett for seg å havne på en slik liste.

– Jeg ble sjokkert. Så lurte jeg på hva som hadde skjedd. Jeg tenkte om vi hadde gjort noe feil, men så fant jeg ut at det var forbundet. Da ble det udramatisk, sier Utstøl.

– Irriterende lang prosess

Helene Rædergård Schjelderup kom betraktelig lenger som fotballspiller. 20-åringen har aldersbestemte landskamper for Norge, og flyttet til Umeå som 16-åring for å spille for deres J19-lag og gå på skole.

Schjelderup opplevde at hennes moderklubb, Grand Bodø, og Umeå gjorde alt etter boken for å få overgangen i boks allerede før hun flyttet. Likevel tok det lang tid før hun ble spilleklar.

LARS WESTMAN

– Det eneste jeg vet er at jeg ikke fikk spille offisielle kamper for Umeå mange måneder etter overgangen ut ifra det vi opplevde som rot i SvFF – med det resultatet at jeg ikke fikk tillatelse til å spille kamper. Dette var svært frustrerende. Vi prøvde å kontakte NFF for å få overgangen klar, men det er nasjonalt forbund i det landet til klubben man går til som skal håndtere dette overfor FIFA, forklarer 20-åringen.

Hun studerer nå medisin i Tromsø etter å ha spilt for Grand Bodø i Toppserien etter fullført videregående i Sverige.

– Foruten en irriterende lang prosess med å få endelig spilletillatelse fra SvFF, fikk jeg en fin utdanning og god utvikling i fotball. Jeg kom inn i A-stallen med spill for A-laget. Jeg har ingenting annet enn positive ord om oppholdet i Umeå og tiden i Sverige, sier Schjelderup.