Stjernespiss opp i ryggen på Haaland etter ny scoring

BAYERN MÜNCHEN - OLYMPIAKOS 2–0

Det var spilt nærmere 70 minutter da Robert Lewandowski sprakk nullen. Han scoret sitt mål nummer 21 på 17 kamper denne sesongen. I Champions League var det hans sjette, og dermed er han bare ett mål bak turneringens toppscorer Erling Braut Haaland.

Innbytter Ivan Perisic hadde vel knapt vært på banen ett minutt da han la på til 2-0. Olympiakos var kjørt og orket ikke å jobbe bakover, og da kom Bayern München i stort overtall.

Seieren til tross: Det er noe som ikke fungerer i Tysklands mektigste fotballklubb. Det er mye rusk i maskineriet selv om det er lite å utsette på målformen til Lewandowski.

Manager Niko Kovac fikk sparken sist søndag, dagen etter 1-5-smellen for Eintracht Frankfurt. Derfor var det assistenten Hans-Dieter Flick som styrte troppene mot Olympiakos. Helgens nederlag i Frankfurt var Bayern Münchens styggeste tap i Bundesliga siden 2009, og klubben ligger bare på 4.-plass på tabellen.

Bayern München var også bare minutter unna å ryke ut av den tyske cupen mot svake Bochum, et lag som er plassert tredje sist i 2. Bundesliga.

I Champions League har det gått bedre for tysk fotballs lokomotiv. De har vunnet alle sine kamper så langt, sist ble det 3-2 i bortekampen mot Olympiakos med Lewandowski (2) og Corentin Tolisso som målscorere.

Onsdagens seier gjør at de står med full pott etter fire spilte kamper.

Foto: Matthias Schrader / AP / NTB scanpix.

Lite framgang

Likevel har ikke resultatene og banespillet stått i stil med klubbens ambisiøse målsettinger den siste tiden, og det ble Kovacs bane. Det hjalp ikke at han trente klubben fram til «The Double» og seier i supercupen sist sesong.

Det er nok å ta tak i for den som blir Bayern Münchens nye trener.

Selv om onsdagens kamp gikk hjemme i egen storstue var det lite mot og oppfinnsomhet å spore i de første 45 minuttene mot grekerne. Tempoet var svakt, og Bayern München nøyde seg som oftest med tafatt småspill og ufarlig trilling av ball.

Bayern hadde kontrollen og kampens største sjanse da Benjamin Pavard skjøt i stolpen, men de sprudlet ikke. Hjemmelaget lignet på mange måter som det formsvake laget de har framstått som siden sesongstarten.

Bedring

Det bedret seg etter hvilen. Bayern München dro til med en gedigen dobbeltsjanse i starten av 2. omgang. Robert Lewandowskis heading gikk rett på keeper José Sá.

Scoringen senere i kampen gjorde at polakken har scoret i åtte gruppespillskamper på rad i Champions Leauge.

Omar Elabdellaoui, som er lagkaptein i Olympiakos, spilte hele kampen på høyrebacken.

Alexander Zemlianichenko / AP

Costa-magi sendte Juventus videre

I den andre Champions League-kampen som hadde «tidlig» kampstart onsdag kveld, så Juventus ut til å måtte utsette feiringen av avansement. Så Douglas Costa tok saken i egne hender på overtid og ordnet 2-1 over Lokomotiv Moskva.

Med seier i Moskva er Juventus allerede klar for cupspillet i Champions League, men laget måtte slite for poengene i regnværet.

Det var i kampens tredje overtidsminutt at innbytter Costa satte fart innover på banen fra venstrekanten. Han suste forbi et par motspillere og inviterte til vegg med Gonzalo Higuaín, som sendte ballen tilbake med et frekt hælspark. Costa avsluttet med et skudd mellom beina på keeper.

Det var ikke første gang ballen forsvant mellom beina på Guilherme i hjemmemålet, men på vinnermålet kunne han ikke klandres. Kampens første mål, før det var spilt fire minutter, var derimot en gavepakke fra hjemmelagets keeper.

Cristiano Ronaldo tok frispark ute ved venstre sidelinje. Han sendte ballen rett på målvakten, som slapp den mellom beina sine. Ballen traff hælen hans og trillet mot det åpne målet. Aaron Ramsey nådde den akkurat på målstreken og sparte Guilherme fra å bli oppført med selvmål ved å dytte den inn.

Lokomotiv trengte ikke lang tid på å reise seg fra det sjokket, og utligningen kom allerede åtte minutter senere. Aleksej Mirantsjuk ble målscorer da han på innlegg fra João Mário nikket i stolpen og fikk returen rett i beina slik at han kunne score et like enkelt mål som Ramseys.

Men på overtid dukket altså Costa opp og sikret tre poeng for italienerne.

Juventus-seieren betyr at laget har 10 poeng på fire kamper og ikke kan innhentes av verken Lokomotiv eller Leverkusen.